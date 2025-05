Nel Castello San Giorgio di Maccarese, tra scuola, cultura, musica, degustazioni ed enogastronomia

Sabato 17 “A Maccarese tra archivio e castello: un progetto con la Scuola” e domenica 18 “Scrittori da bere e Musica Assaggiare”

di Dario Nottola

Il settecentesco Castello San Giorgio, a Maccarese, sarà al centro, sabato 17 e domenica 18 maggio, di due eventi tra scuola, cultura, musica, degustazioni, enogastronomia.

Sabato 17 maggio, con “A Maccarese tra archivio e castello: un progetto con la Scuola”, si svolgerà, dalle 10, la giornata conclusiva della quarta edizione dei “Pcto-Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento” dell’Istituto scolastico superiore “Leonardo da Vinci” che presenterà, alla presenza del vice sindaco di Fiumicino, Giovanna Onorati, i progetti svolti dall’indirizzo scolastico Agrario, in collaborazione con l’Azienda Maccarese, l’Archivio Storico di Maccarese, la Fondazione Benetton Studi Ricerche. La giornata, con, dalle 15 alle 17.30, visite guidate ogni 15 minuti, in italiano, inglese, francese e spagnolo, condotte dagli studenti del Liceo, Linguistico, si chiuderà con lo spettacolo teatrale “Le donne dentro al Castello” con la compagnia scolastica “Maschere di Vetro” e l’Associazione musicale “l’Insieme Harmonico”, una esperienza immersiva della storia di Maccarese attraverso alcune figure femminili. Tutta la comunità scolastica è invitata a partecipare: per lo spettacolo teatrale è indispensabile la prenotazione secondo la modalità indicata nella locandina dell’evento.

Domenica 18 maggio, il secondo appuntamento del percorso letterario, musicale ed enogastronomico “Scrittori da bere e Musica Assaggiare” fa tappa nel Castello San Giorgio.

La manifestazione è organizzata dal MIC-Music International Compound, con il contributo della Regione Lazio, il patrocinio del Comune di Fiumicino in collaborazione con le Pro Loco di Fiumicino, Focene e Fregene Maccarese, le associazioni sociali e di categoria locali, le aziende e le realtà produttive del territorio. Dalle 16.30 lo storico Giovanni Zorzi guiderà i visitatori alla scoperta del Castello e degli archivi che custodiscono la storia della comunità del territorio. Alle 18 Daniela Brancati, giornalista e scrittrice, Presidente del MIC, partendo spunto dai libri, dialogherà, tra intermezzi musicali, con gli autori Luigi Di Gregorio, Carmine Fotia, Oria Gargano, Laura Renzi e Yari Selvetella su temi di attualità intrecciando letteratura, musica e territorio. A seguire “Quattro passi fra i ricordi di Fregene”, tra aneddoti e curiosità con Dario Salvatori. Alle 19 “I produttori si raccontano”: oltre alla Maccarese S.p.A Società Agricola Benefit con la sua produzione di olio e mandorle che saranno degustate nella serata, a salire sul palco saranno l’Azienda F.lli Mengoni produttrice, tra l’altro, delle carote con cui sono realizzati i dolci della Pasticceria di Roberto Fieni di Focene che proporrà delle deliziose mousse realizzate per l’occasione; l’Azienda agricola biologica Ammano di Luigi De Angelis con i suoi assaggi di formaggi; Flavio Cerulli Sushi Meat della centenaria macelleria Cerulli di Fiumicino che realizzerà alcuni esclusivi Meat Rolls nelle varianti cotte e crude con abbinamenti gustosi che vanno dal roastbeef con cavolo julienne, salsa tonnata, capperi e panko di patata viola al veggy shiitake, hosomaki di riso con avocado e carota, philadelphia e fungo shiitake, una squisita unione fra la tradizione giapponese e la qualità delle materia prime locali; l’Azienda Vinicola Solis Terrae di Massimo Caucci che per l’occasione farà degustare tre vini d’eccellenza: Bullule extra dry, Goccia ambrata e Doc Roma rosso; Marco Pompedda e Andrea Angelini del Birrificio Primo Fiumicino offriranno un assaggio delle loro birre artigianali.