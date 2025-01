Museo del Saxofono, sabato 4 gennaio “Omaggio a Pino Daniele”

“Mal di te: musica e poesia oltre i confini della sua Napoli” Un momento speciale per ricordare il grande artista

Sabato 4 gennaio 2025, alle ore 21:00, il Museo del Saxofono di Maccarese, apre il nuovo anno con un evento dal grande valore artistico e culturale. A dieci anni dalla scomparsa di Pino Daniele, la serata sarà dedicata al cantautore napoletano con un tributo intitolato “Mal di Te: musica e poesia oltre i confini della sua Napoli”, un progetto musicale curato da Giulia Maglione e interpretato dalla Iesainò Band.

Questo omaggio si propone di celebrare l’eredità musicale lasciata da Pino Daniele, un artista che ha profondamente segnato la musica italiana. A un decennio dalla sua scomparsa e nel settantesimo anniversario della sua nascita, l’evento si configura come un momento speciale per ricordare il grande artista, esplorandone l’universo musicale e tramandando alle nuove generazioni il suo approccio innovativo.

La Iesainò Band, composta da Giulia Maglione alla voce, Andrea Panzera alla chitarra classica, Umberto De Santis al contrabbasso, Andrea Borrelli alla batteria e percussioni e Maurizio Yorck come voce narrante, offrirà una performance che unisce generi musicali come blues, jazz, funky e la tradizione napoletana. Il repertorio selezionato includerà brani iconici come Napul’è, ormai simbolo di una Napoli piena di vita e passione, e altri classici tratti dagli album storici di Pino Daniele, quali Terra Mia, Vai Mo’ e Nero a Metà.

La serata sarà arricchita da racconti e aneddoti narrati che contribuiranno a far rivivere momenti salienti della carriera del cantautore. Le interpretazioni musicali cercheranno di rispettare la profondità poetica e musicale di Pino Daniele, esaltandone i significati meno evidenti e lasciando spazio alla bellezza che caratterizza ogni sua composizione.

Questo evento vuole anche sottolineare l’universalità del linguaggio musicale di Pino Daniele, capace di mescolare italiano, napoletano e inglese in una sintesi unica e irripetibile. È un’occasione speciale per vivere la magia della musica partenopea e ritrovare, attraverso il tributo, lo spirito autentico di un artista che ha saputo unire culture e generazioni.

Il Museo del Saxofono, istituzione riconosciuta e accreditata nell’Organizzazione Museale del Lazio, offrirà inoltre, come di consuetudine, la possibilità di partecipare a un’apericena prima del concerto, alle ore 20:00, al costo di 17,00 euro. I biglietti sono disponibili online tramite il circuito Liveticket.it oppure direttamente presso il museo; l’ingresso è di 18,00 euro. L’evento si preannuncia come un momento indimenticabile per tutti coloro che amano la musica e desiderano rendere omaggio a un artista che ha lasciato un segno indelebile nella cultura italiana.

Museo del Saxofono, via dei Molini snc (angolo via Reggiani) Maccarese