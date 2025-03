Museo del Saxofono omaggia lo storico Tour di Banana Republic

Sabato 15 tributo al live di Dalla e De Gregori nel 1979

di Dario Nottola

Concerto d’eccezione, sabato 15 marzo, alle 21, al Museo del Saxofono di Fiumicino con la formazione “Banana Republic Tribute” che omaggerà uno dei tour ed album più iconici della musica italiana. Sul palco si esibiranno Armando Serafini (percussioni e chitarra), Antonio De Santis (basso elettrico e voce), Lucia Di Donato (voce), Maurizio Inciocchi (tastiere elettroniche), Pasquale Starita (chitarra elettrica e voce) e Silvano Funghi (saxofoni, voce), che reinterpreteranno i brani di quel leggendario spettacolo oltre ad altri successi dei due artisti protagonisti.

La tribute band ripropone lo spirito e il sound del tour originale, con una formazione che esalta l’intensità vocale e la varietà timbrica. Una scelta distintiva è l’uso di un set di percussioni suonate a mano al posto della batteria tradizionale, soluzione che aggiunge un tocco unico all’atmosfera musicale e valorizza l’interpretazione delle quattro voci, di cui una femminile.

“Nel 1979 Banana Republic segnò un punto di svolta per la musica dal vivo in Italia. In un periodo in cui i grandi concerti erano rari e spesso ostacolati da tensioni sociali, Lucio Dalla e Francesco De Gregori portarono oltre 600.000 persone negli stadi con uno spettacolo che fece la storia. Il tour, accompagnato da un album live che divenne immediatamente un successo, rappresentò una rinascita per la scena musicale italiana, con una scaletta che comprendeva brani entrati nella memoria collettiva come Banana Republic, Ma come fanno i marinai, Un gelato al limon, Bufalo Bill e 4 marzo 1943″, evidenzia il Museo del Saxofono.

I biglietti per il concerto sono disponibili su Liveticket.it o direttamente al Museo del Saxofono, in via dei Molini a Maccarese, con prenotazione consigliata. Come di consueto, per chi lo desidera, sarà possibile partecipare a un’apericena prima dello spettacolo.