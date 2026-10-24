Aeroporto di Fiumicino, il futuro vale 9 miliardi: investimenti e nuove opportunità di lavoro

Secondo incontro pubblico promosso da Adr sul piano di ampliamento del Leonardo da Vinci. Presentate le stime sulle ricadute economiche e occupazionali fino al 2046. Confronto aperto con cittadini, imprese e sindacati sulle prospettive di crescita del territorio

di Fernanda De Nitto

Si è tenuto presso l’Hotel Hilton Garden Inn Rome AirPort, sito nei pressi della zona cargo dell’Aeroporto di Fiumicino, il secondo incontro pubblico promosso da Adr per la conoscenza e l’approfondimento informativo sui contenuti del Piano di sviluppo sostenibile del Leonardo Da Vinci.

Il dibattito nasce, infatti, dalla volontà di creare occasioni di ascolto tra cittadini, associazioni, enti e categorie economiche e sociali. Dopo il primo incontro, tenutosi a Villa Guglielmi, dedicato all’illustrazione dei contenuti essenziali del piano, il confronto, in questo caso, si è rivolto alle tematica specifica delle opportunità economiche e occupazionali legate allo sviluppo dell’aeroporto.

Presenti in sala i massimi rappresentanti di Adr, tra cui l’Amministratore Delegato, Marco Troncone, insieme, tra gli altri, ai referenti di diversi sindacati, dell’associazionismo locale, dei comitati cittadini, del mondo imprenditoriale aeroportuale e territoriale e della cittadinanza di Fiumicino. Hanno partecipato all’incontro anche esponenti dell’amministrazione comunale, tra cui l’Assessore Stefano Costa, in rappresentanza del comune, e i consiglieri comunali di opposizione Barbara Bonanni ed Ezio Di Genesio Pagliuca.

L’approfondimento sul tema dei risvolti occupazionali previsti con il piano di sviluppo è stato curato da Francesco Barontini, partner associato dell’Area Infrastrutture e Trasporti di PTS, società specializzata nell’analisi e confronto di pianificazioni strategiche su processi complessi e dal Prof. Alberto Petrucci, Professore ordinario di Economia Politica e Direttore del dipartimento di “Economics and Financial Markets” presso l’Università Luiss Guido Carli di Roma.

L’analisi si è dapprima soffermata sulla valutazione dell’impatto economico derivato dagli aeroporti, mediante uno studio socioeconomico che ha analizzato gli effetti associati alla costruzione delle opere, alla crescita delle attività aeroportuali e alla maggiore connettività. Lo studio ha realizzato, altresì, una stima approfondita delle ricadute economiche degli aeroporti di Fiumicino e Ciampino sul territorio nazionale.

Infatti, con il nuovo piano di sviluppo, che Adr è chiamata ad attuare nel rispetto del suo Contratto di Programma, si prevede un valore complessivo degli investimenti pari a circa 9 miliardi di euro, totalmente a gestione privata, senza alcun finanziamento pubblico, con trasformazioni previste sia per le infrastrutture di volo che per i terminal e l’accessibilità. Sulla base di questi dati l’analisi si è soffermata sulla valutazione del valore aggiunto in termini economici e, soprattutto, sulle stime occupazionali.

Dalla relazione dei tecnici è emerso che, ad oggi, sono circa 26.800 le posizioni lavorative del settore pubblico e privato presenti presso gli aeroporti di Roma, impiegate proprio in Adr, presso Ita, negli altri vettori aerei, negli enti pubblici on-site, che comprendono anche le forze dell’ordine, mentre la maggioranza è occupata nelle altre imprese funzionali, dalla ristorazione alla manutenzione, dalla sicurezza all’handling.

Sul versante occupazionale, il nuovo piano di sviluppo, secondo le stime, prevede un passaggio da 55.900 posizioni nel 2035, a oltre 157.000 nel 2040 e fino a quasi 295.000 nel 2046, anno previsto per la conclusione del progetto di ampliamento. Oltre 208.000 nuovi posti di lavoro, dall’analisi, saranno associate all’indotto turistico e circa 86.000 ai servizi direttamente collegati al trasporto aereo. Questi valori non rappresentano solo nuove assunzioni da parte di Adr, ma il complesso degli effetti economici considerati dal modello.

Al termine della relazione si è aperto il dibattito nato con l’obiettivo di raccogliere le diverse osservazioni, elaborando una relazione conclusiva che sarà inviata ad Aeroporti di Roma, quale proponente dell’opera, per valutare gli esiti e le osservazioni emerse.

L’ultimo incontro è previsto per il prossimo 6 novembre, sempre presso l’Hotel Garden Inn Rome AirPort, dove si tratterà la tematica dell’impatto ambientale del piano di sviluppo con il territorio, con particolare riferimento agli effetti attesi sul contesto locale e le strategie di intervento. Ogni dato specifico del piano può essere analizzato dal sito: Clicca qui