Testa di Lepre, la denuncia di un residente: “Strade dissestate, degrado e servizi carenti. Siamo abbandonati”

Dalle buche in via Tragliata e via Pasquini alle fermate degli autobus poco sicure, fino ai problemi idrici e alla situazione del Parco Cecoli

Sono ormai trent’anni che abito a Testa di Lepre e voglio denunciare lo stato di sempre maggior degrado di questa povera periferia abbandonata dal Comune di Fiumicino.

Le strade principali come via Tragliata e via Pasquini sono piene di buche, senza banchine transitabili (nonostante tantissime persone le percorrano a piedi per raggiungere le fermate della linea 16 o 025) con fermate autobus non rialzate e quindi non messe in sicurezza, non illuminate e non coperte dalla pioggia o sole.

A parte la cronica mancanza di acqua potabile per una assurda dicotomia tra Acea e comune, quella piovana invece ha creato delle zone di fango pericolose per il transito soprattutto delle due ruote, anche a causa degli scoli laterali mai ripuliti da anni, di cui l’Assessore Onorati è stata avvisata ma non è ancora intervenuta in via di Tragliata nei pressi del Borgo di Tragliata.

Infine una sorta di discarica attorno al Parco Cecoli dove sono state costruite delle ignobili baracche abusive sia davanti la chiesa che davanti la scuola, senza che il comune o i vigili urbani siano mai intervenuti per rimuoverle.

Dopo trent’anni a Testa di Lepre, mi chiedo quanto ancora dovremo aspettare prima che il Comune di Fiumicino si ricordi che esistiamo anche noi e che abbiamo diritto agli stessi servizi e alla stessa attenzione degli altri cittadini.

Lettera inviata da: Matteo C.



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