Ospedale veterinario di Muratella, pubblicato l’avviso per la donazione di attrezzature

Proseguono i lavori per il primo ospedale veterinario pubblico di Roma, la cui conclusione è prevista entro il 2026. Cittadini, imprese ed enti potranno contribuire all’allestimento della struttura donando macchinari e beni strumentali

di Dario Nottola

È online l’avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse finalizzate alla donazione di attrezzature, macchinari e beni strumentali destinati all’ospedale veterinario di Muratella.

I lavori nella struttura, la cui conclusione è prevista per la fine del 2026, si concentrano su 916 mq, con la creazione di tre aree comunicanti: un pronto soccorso con infermeria, un blocco operatorio con due sale chirurgiche e spazi di degenza post-operatoria, in aggiunta all’area dedicata a laboratori radiografici e di analisi.

“Il primo ospedale veterinario pubblico di Roma sta prendendo forma, sono ormai in fase di ultimazione i lavori, così come la redazione del Piano di gestione. Si tratta di un percorso collettivo, che stiamo compiendo per garantire il diritto alla cura anche agli animali ospiti delle strutture di Roma Capitale. Oggi aggiungiamo a questo percorso anche un altro tassello: è pubblico il bando per la donazione di attrezzature mediche, all’insegna della collaborazione e valorizzando la partecipazione di enti, imprese e cittadini”, dichiara l’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi.

L’obiettivo dell’avviso è sostenere l’allestimento delle dotazioni tecnologiche e operative della struttura, favorendo il miglioramento di tutte le attività necessarie per l’assistenza agli animali, ed è diretto a soggetti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche, imprese, cooperative, consorzi, fondazioni, associazioni, enti pubblici e privati, università, istituti di ricerca, aziende del settore sanitario e veterinario e da ogni altro soggetto interessato a contribuire alla realizzazione del progetto. Le donazioni potranno riguardare sia beni nuovi che usati, purché funzionanti e compatibili con le esigenze dell’ospedale.

Per stimolare ancora di più la partecipazione, verrà diffusa una campagna di comunicazione dedicata.

“Il benessere degli animali è un tema primario per questa Amministrazione: dalle campagne di sensibilizzazione fino alla recente internalizzazione del servizio di gestione dei due canili comunali di Viale Marconi e Muratella. Ma fondamentale è anche il contributo delle persone, per diffondere a pieno i valori del rispetto e della cura: proprio ispirandoci a questi principi abbiamo deciso di coinvolgere la cittadinanza per questa nuova importante sfida”, conclude Alfonsi.

L’avviso pubblico, consultabile all’apposito link, non prevede scadenze e resterà aperto per consentire a chiunque di contribuire.