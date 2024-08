Miss Italia: Domani ad Anzio verrà eletta Miss Cinema Lazio 2024

Nona tappa del tour delle finali regionali dell’85° concorso nazionale di bellezza nell’ambito della rassegna “Tirrena Summer 2024”

Il concorso di Miss Italia torna ad Anzio (Rm) con la nona tappa del tour delle finali regionali di Miss Italia 2024, organizzato dalla Delta Events, agenzia esclusivista da oltre un decennio del Concorso per la Regione Lazio.

L’appuntamento è fissato per Sabato 17 agosto alle ore 21.30 presso l’arenile dello stabilimento balneare “Tirrena” nell’ambito della rassegna ” Tirrena Summer 2024 ” con il patrocinio del Comune di Anzio. In palio il prestigioso titolo regionale di Miss Cinema Lazio 2024, valido come passaporto per le prefinali nazionali che si terranno dal 4 al 7 settembre prossimo a Numana (An) presso il resort “De Angelis”.

Saranno 25 le concorrenti in gara che si esibiranno in diversi quadri moda, indossando abiti ispirati al film “Barbie” e al movimento hippie portando in scena il fashion show ” Flower Power”; con il classico body da gara si auto presenteranno alla giuria per la conquista dell’ambito titolo, sulle orme di grandi dive di ieri, come Gina Lollobrigida e Sophia Loreno, in tempi più recenti, Miriam Leone, Francesca Chillemi e Giusy Buscemi a cui saranno dedicati tre video tributi.

La serata sarà presentata da Margherita Praticò con la regia di Mario Gori, entrambi anima pulsante del concorso nel Lazio, protagonisti dei recenti successi della nostra regione con i titoli nazionali vinti da Alice Sabatini (2015), Martina Sambucini (2020) e Lavinia Abate (2022). Ospiti d’onore Federica Mora (vedi foto), eletta Miss Cinema Lazio 2023 lo scorso anno proprio ad Anzio, Soraya Galuppi, Miss Rocchetta Bellezza Lazio 2024, Lavinia Puggioni, Miss Sorriso Lazio 2024, e la modella Agnese Maria Lo Fazio