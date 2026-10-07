Medicina e ricerca scientifica, a Fiumicino un confronto tra esperti, informazione e prevenzione

Sabato 10 ottobre all’Hotel Isola Sacra l’incontro promosso dal Rotary Club Fiumicino Portus Augusti insieme ai club Roma Ara Pacis Augustae, Sabina Tevere e Pomezia Lavinium. Al centro del dibattito salute pubblica, ricerca, nuove frontiere terapeutiche, nutrizione, sport e corretta divulgazione scientifica

Medicina, ricerca scientifica, prevenzione e informazione si incontrano a Fiumicino per una serata dedicata alle nuove sfide della salute pubblica. Sabato 10 ottobre 2026, alle ore 18, la Sala Grassi dell’Hotel Isola Sacra ospiterà l’incontro pubblico “Il ruolo della Medicina e della Ricerca scientifica”, promosso dal Rotary Club Fiumicino Portus Augusti, presieduto da Sergio Martuscelli, insieme ai Rotary Club Roma Ara Pacis Augustae, Sabina Tevere e Pomezia Lavinium.

L’appuntamento nasce con l’obiettivo di offrire al pubblico una riflessione ampia sui progressi della medicina e della ricerca, ma anche sull’importanza della prevenzione, della corretta informazione e degli stili di vita nella tutela della salute.

A introdurre e moderare l’incontro sarà Adelia Lucattini, Membro Ordinario della Società Psicoanalitica Italiana e Full Member dell’International Psychoanalytical Association, che accompagnerà il confronto tra specialisti ed esperti provenienti da diversi ambiti scientifici e sanitari.

La serata vedrà inoltre la partecipazione straordinaria della giornalista Margherita Basso e di Vincenzo Bianco, Dirigente Medico del Policlinico Umberto I di Roma.

Spazio anche alla testimonianza personale e civile con la presentazione del libro “Senza cancro sarei morto” di Mirko Giudici, un momento dedicato al racconto dell’esperienza della malattia e del percorso umano che ne è scaturito. Al termine della presentazione è previsto il firmacopie.

Il cuore dell’incontro sarà affidato a un articolato parterre di relatori chiamati ad approfondire alcuni dei temi più attuali nel campo della medicina, della ricerca e della prevenzione.

La giornalista scientifica Marialuisa Roscino interverrà sul tema “Il ruolo dell’informazione scientifica”, affrontando l’importanza di una divulgazione corretta e accessibile in un’epoca caratterizzata dalla circolazione sempre più rapida di notizie e contenuti riguardanti la salute.

Sul fronte medico e clinico porteranno il proprio contributo i ginecologi Fulvio Leoni e Franco Carboni, l’otorinolaringoiatra e audiologo Giulio Bicciolo e l’oncologo Carlo Pastore, con approfondimenti sulle evoluzioni diagnostiche e terapeutiche nelle rispettive discipline.

Il confronto si allargherà inoltre al rapporto tra salute, alimentazione, ricerca e attività fisica grazie agli interventi della biologa nutrizionista Sabina Bietolini, del ricercatore e chimico farmaceutico Giuseppe Giannini e di Riccardo Foti, chirurgo ortopedico, traumatologo e medico dello staff della Federazione Italiana Scherma.

A completare il quadro sarà il contributo di Loredana Stripoli, capitano di squadra di Race for the Cure, con una testimonianza legata alla prevenzione, alla sensibilizzazione e all’impegno collettivo nella lotta contro i tumori.

Un mosaico di competenze ed esperienze differenti, dunque, per mettere in dialogo ricerca d’eccellenza, pratica clinica, nutrizione, sport, prevenzione e informazione scientifica, con un obiettivo comune: contribuire alla diffusione di una cultura della salute sempre più consapevole e orientata al benessere collettivo.