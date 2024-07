McDonald’s Fiumicino cerca personale per il ristorante di via del Faro: ecco come candidarsi

L’azienda offre opportunità di lavoro come addetti alla ristorazione, hostess e steward Il ristorante McDonald’s di Fiumicino, sito in Via del Faro, ricerca nuove figure professionali da inserire come addetti alla ristorazione, hostess e steward. L’azienda offre opportunità di lavoro dinamiche e flessibili in un ambiente ricco di stimoli per l’accrescimento delle proprie competenze professionali, garantendo stabilità contrattuale, orari flessibili e formazione continua. La formazione, infatti, è il motore per la crescita personale e professionale all’interno della società, con l’organizzazione di corsi interni ed eventuali borse di studio. Studenti universitari e ragazze e ragazzi di tutte le età, in possesso di un diploma di scuola media superiore, una volta inseriti nel contesto lavorativo avranno l’opportunità di crescere all’interno dell’azienda fino a divenire probabilmente responsabili o direttori. Gli interessati a candidarsi per le opportunità di lavoro proposte possono inviare il curriculum alla seguente e-mail: amministrazione.iulia.srl@gmail.com, oppure collegarsi al profilo Instagram aziendale di @mcdonalds_iulia

https://www.instagram.com/mcdonalds_iulia?igsh=MTlld2ZnZHI5aHBveQ==