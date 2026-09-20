Maccarese torna al Medioevo: cavalieri, falconieri e sbandieratori al Castello San Giorgio

Domenica 27 settembre il borgo storico ospita una giornata di rievocazioni, spettacoli, musica, giostre e attività per famiglie. Ingresso libero
di Dario Nottola
Domenica 27 settembre Maccarese torna indietro nel tempo con una giornata dedicata alla storia, alle leggende e all’atmosfera del Medioevo.
Dalle ore 10 il borgo storico di Maccarese e il Castello San Giorgio saranno il cuore di una grande rievocazione storica: corteo storico, caccia all’Uovo del Drago, falconeria, combattimenti, giostra medievale, musica, mercato storico, attività per famiglie e tanto altro.
PROGRAMMA DELLA GIORNATA
09:45 – Passeggiata per le strade del borgo
10:15 – Visita al Castello San Giorgio, Archivio Storico ed Ecomuseo
10:30 – Caccia all’Uovo del Drago
11:30 – Spettacolo di falconeria
12:00 – Dimostrazione didattica medievale
14:00 – Corteo Storico
16:00 – Gli Sbandieratori di Castelmadama
17:00 – Letture a cura de “La biblioteca dei piccoli”
16:30 – Giostra medievale
17:30 – Dimostrazione didattica medievale con balestra
18:00 – Concerto de L’Insieme Harmonico
19:00 – Mangiafuoco a cura di Circus Karakascio
Castello San Giorgio – Borgo storico di Maccarese
Ingresso libero
Una giornata per grandi e piccoli tra cavalieri, dame, falconieri, musicisti, mercanti e antiche leggende… fino all’incontro con il Drago di Maccarese.