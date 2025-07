Maccarese d’Estate: nei giardini del Castello, in scena “Pizzica, Tarantelle e canti popolari del sud”

Centinaia di persone, anche straniere, hanno ballato al suono del folklore e delle melodie tipiche salentine

Tanto divertimento e ballo estivo al castello San Giorgio di Maccarese con la pizzica. Per “Maccarese d’Estate”, nei giardini del Castello, in scena “Pizzica, Tarantelle e canti popolari del sud”: dapprima una lezione di pizzica con Franca Tarantino ed a seguire il Concerto a cura del gruppo musicale Aranira.

Centinaia di persone, anche straniere, hanno ballato al suono del folklore e delle melodie tipiche salentine, ma anche delle tradizioni di altre regioni italiane in un concerto unico e trascinante.

La serata è stata la terza proposta estiva della Maccarese Spa. Prossimo appuntamento sabato 19, alle 21, al Vivaio storico (ingresso in via dei Collettori) con “Sconcerto d’amore”: concerto-spettacolo comico con acrobazie aeree, giocolerie musicali e prodezze sonore per grandi e piccini di e con Ferdinando D’Andria e Maila Sparapani, con la Produzione della Compagnia Nando e Maila. Ingresso libero e gratuito.