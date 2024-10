Loquis alla Festa del Cinema di Roma: presentata la nuova App “Rome City of Film” che ti porta alla scoperta del Cinema di Roma

L’iniziativa si è svolta questa mattina alla Casa del Cinema di Roma, durante i Cinedays 2024, nell’ambito dell’evento “Urban Screenscapes: Turning the City into a Cinematic and Inclusive Experience”

Roma Capitale, Fondazione Cinema per Roma e Loquis, la prima piattaforma gratuita di travel podcast che raccoglie storie legate ai luoghi del mondo, hanno presentato oggi una nuova app dedicata alla scoperta dei luoghi iconici del cinema di Roma Capitale. L’app include quattro itinerari immersivi, curati dalla Fondazione Cinema per Roma, e raccolti in una mappa interattiva arricchita da contenuti audio geolocalizzati, video e immagini di repertorio.

L’app “Rome City of Film”, sviluppata da un team specializzato di Loquis, sarà disponibile sugli store entro la fine del 2024 e guiderà gli utenti in un viaggio sonoro interattivo attraverso i set e le location cinematografiche che hanno reso Roma un punto di riferimento mondiale per il cinema, offrendo un’esperienza unica e coinvolgente per tutti gli appassionati.

Durante il talk di presentazione, Bruno Pellegrini, Amministratore Delegato e Founder di Loquis, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di essere stati coinvolti in questo progetto e poter mettere la nostra esperienza al servizio di Roma Capitale e Fondazione Cinema per Roma. La nostra missione, in Loquis, è di raccontare tutte le storie di tutti i luoghi del mondo e per questo abbiamo creato la prima piattaforma di podcast geo-localizzati al mondo e ogni giorno raccogliamo e rendiamo disponibili in 7 lingue migliaia di nuove storie. Perché siamo convinti che siano le storie l’anima dei luoghi e ciò che li rende unici e memorabili. Ne è conferma la crescita del fenomeno del cineturismo, secondo recenti studi circa il 35% dei turisti sceglie una destinazione sulla base del film o serie tv che ha visto, con una crescita del 10-15% annuo. A questo target di turisti e residenti è dedicata l’App Rome City of Film che stiamo sviluppando assieme a Fondazione Cinema e che consentirà a tutti di visitare Roma seguendo gli itinerari del grande cinema che vi è stato girato, con l’utilizzo esteso delle tecnologie di localizzazione, artificial intelligence, augmented reality sviluppate da Loquis”.

Il panel di questa mattina, al quale sono intervenuti anche Miguel Gotor, Assessore alla Cultura di Roma Capitale, e Gian Luca Farinelli, Direttore Cineteca di Bologna, si è svolto nell’ambito della presentazione del progetto di Roma Capitale rivolto alla valorizzazione dei Comuni a vocazione turistico-culturale, con particolare attenzione ai territori che ospitano siti UNESCO e alle città creative della rete UNESCO.

La nuova app sviluppata da Loquis si inserisce perfettamente nel panorama delle iniziative culturali dedicate alla scoperta e alla valorizzazione della Città Eterna, grazie ad uno strumento che intreccia memoria storica e innovazione tecnologica, svelando nuove prospettive su una città che continua a ispirare il mondo intero.