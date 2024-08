Libri, arte e risate domani sera nell’Agro Pontino

Alla Domus Danae arriva anche la scrittrice Chiara Fraternale

Il centro di cultura Domus Danae Aps, nell’ambito della X edizione del Festival Domus Danae, ogni venerdì, fino all’ultimo di settembre, offre serate di spettacolo e cultura.

Domani il programma è assai ricco e prestigioso, si comincia alle ore 18 con un reading di poesie di Lucia Catacci, “La scarpetta rossa” e “Anniversario di sangue”, interpretate da Maria Grazia Vasta. Mentre nella splendida sala interna all’ingresso della villa, avrà luogo il vernissage della personale di Laura Giovanna Bevione a cura di Roberto de Luca.

Alle 19.15 arriverà da Ferrara la biondissima scrittrice Chiara Fraternale e il suo delizioso romanzo anche illustrato, “Cosa succede dopo Alice”, favola per adulti a tinte pastello, un pò tragicomica e pure illustrata, ma che fa riflettere e in cui – ne siamo certi – ogni donna si riconoscerà in pieno.

La storia è ambientata tra la caotica città Lagrassa e il poetico paesino di Zucchero, con personaggi quali l’artista Pericle Pasticcini, l’ingegner Dotto Dotti, il Batto e il Bianco Mimo in cui, sebbene sotto mentite spoglie, sono facilmente riconoscibili, i personaggi della celebre favola di Lewis Carroll, “Alice nel paese delle meraviglie”.

Ma si può rimanere creature sognanti passando dal Paese delle Meraviglie a un lavoro in banca, da un paese dal nome dolcissimo quale Zucchero alla grande città fagocitante e brulicante di vita? Quando Alice, la protagonista, si accorge che la vita reale è fatta anche di delusioni, deciderà di rimboccarsi le maniche, per evitare di accartocciarsi sul suo vittimismo e sulla sua fantasia. Nella grande metropoli Lagrassa (sarà forse Bologna, dove la scrittrice è direttore di filiale di banca?) la protagonista farà la conoscenza di curiosi personaggi, che metteranno a dura prova la sua capacità di rimanere pura e autentica.

L’attrice Marina d’Alessandri interpreterà alcuni brani del romanzo, mentre la scrittrice e giornalista Manuela Minelli dialogherà con l’autrice.

A seguire, intorno alle 20,30, il palco della Domus Danae ospiterà lo spettacolo “Note Comiche” con Marko Tana, Luca Grimieri e Claudia Rustichelli.