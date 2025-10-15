Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - mercoledì, 15 Ottobre 2025

“Legalmente Marciando – Io gioco pulito”

Una giornata di sport, legalità e cittadinanza attiva per i giovani studenti

 

 

di Dario Nottola

 

 

Il 28 ottobre Fregene ospiterà l’iniziativa “Legalmente Marciando – Io gioco pulito”. Lo rende noto l’Incaricato alle Politiche Giovanili, Tommaso Campennì. Presso l’Oratorio Parrocchiale ed in Via Porto Conte, l’evento inizierà alle 8:30 e si concluderà alle 13, articolandosi in tre momenti principali:

 

 

– 1ª Parte – Saluti istituzionali e testimonianze (ore 8:45 – 11:00) In apertura sono previsti gli interventi di Mario Baccini, Sindaco di Fiumicino, e Don Antonio Coluccia, il Prete impegnato nella lotta alla criminalità, e Manuel Bortuzzo, atleta paralimpico delle Fiamme Oro. Seguirà la presentazione del progetto “CSP ORATORIO FREGENE”, portato avanti in questi anni dall’oratorio parrocchiale.

 

– 2ª Parte – Attività dinamiche e interattive (ore 11:00 – 12:30) I ragazzi parteciperanno a un percorso esperienziale, con la possibilità di visitare gli stand allestiti nel Piazzale della Parrocchia e lungo Via Porto Conte, a cura delle associazioni sportive locali e delle Forze dell’Ordine. Attraverso l’interazione con personale qualificato e mezzi operativi, si promuoveranno i valori della legalità, della cittadinanza attiva e della pratica sportiva nelle sue diverse discipline. Saranno presenti inoltre gli atleti delle Fiamme Oro rugby in tute di rappresentanza.

 

– 3ª Parte – Inaugurazione simbolica (ore 12:30) Alle 12:30 si terrà l’inaugurazione del defibrillatore, donato da alcune attività commerciali del territorio: un simbolo permanente dell’iniziativa e uno strumento vitale in un luogo che rappresenta un punto di aggregazione per i giovani.

 

All’evento prenderanno parte le classi terze medie di Maccarese e Fregene, gli istituti superiori “Paolo Baffi” e “Leonardo Da Vinci”. A chiusura dell’evento, si terrà l’inaugurazione di un defibrillatore, donato da alcune attività commerciali del territorio.

 

 

 

 

Scritto da Fiumicino Online
