Le poesie “scendono in campo” a Fiumicino nell’area del vecchio Faro

Il 21 marzo l’iniziativa in occasione della Giornata Mondiale della Poesia

Con “Sono nata il ventuno a primavera” anche la poesia scende in campo nell’area del vecchio Faro a Fiumicino, al centro da tempo delle polemiche per il progetto del porto turistico crocieristico e per la recinzione in new jersey sorta ad inizio mese sulla spiaggia davanti ai Bilancioni che, venerdi 21 marzo sarà il “teatro” della lettura ad alta voce di poesie e testi. L’iniziativa, alle 16, arriva in occasione della Giornata Mondiale della Poesia.

“Sono nata il ventuno a primavera“, così scriveva Alda Merini e cosi festeggiamo insieme la Giornata Mondiale della Poesia – sottolinea il promotore, il consigliere comunale Giuseppe Miccoli – Al vecchio Faro e sotto ai Bilancioni, davanti al ‘muro’, leggeremo poesie e testi. Una giornata per scrivere, pubblicare leggere, recitare poesie e diffondere il messaggio universale della poesia”.

“La poesia non cambierà il mondo ma sarà un aiuto all’umanità come un farmaco naturale”, conclude Miccoli, che invita ad unirsi all’iniziativa scrivendo una poesia o mandando un video, un audio, una foto, tramite l’evento creato sui social, per “diffondere poesia e bellezza”, oppure chiamando al 338.8150437 – 338.7757449, o su whatsapp o alla mail, giuseppemiccoli12@gmail.com