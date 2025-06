“Lasciato Indietro” il 5 giugno la presentazione ufficiale del romanzo di Dino Tropea

L’appuntamento vedrà la partecipazione delle istituzioni e di professionisti del mondo dell’editoria e della cultura

Sarà la Sala Consiliare del Comune di Fiumicino a ospitare domani, 5 giugno 2025 alle 17:30, la presentazione ufficiale del romanzo Lasciato Indietro di Dino Tropea, evento patrocinato dall’Amministrazione Comunale.

Un appuntamento che segna una tappa importante nel percorso di un libro che, fin dalla sua pubblicazione, ha intercettato voci, sguardi e storie, diventando punto d’incontro per chi ha vissuto l’abbandono, la marginalità, la necessità di ricominciare. Un’occasione per raccontare come, da una storia individuale, possa nascere un dialogo collettivo.

All’evento saranno presenti il Sindaco Mario Baccini, il Presidente del Consiglio Comunale Roberto Severini e l’Assessore alla Cultura Federica Poggio. Interverranno durante il dibattito, moderato dalla Consigliera Comunale Federica Cerulli, la dott.ssa Alessandra Battaglia, direttrice di Monolite Notizie, che curerà anche il servizio video; la dott.ssa Viviana Normando, Media Relations &Stampa diS3K S.p.A. per Fabaris S.p.A. e la dott.ssa Sonia Buscemi, psicologa clinica, che segue con attenzione l’autore e gli sviluppi tematici del libro.

Il libro, pubblicato da Armando Editore, ha ricevuto la Menzione Speciale di Casa Sanremo Library 2025 ed è stato selezionato tra le opere in concorso alla 44ª edizione del Premio Letterario Giovanni Comisso, tra i più prestigiosi riconoscimenti della narrativa italiana.

Il percorso prosegue. Dopo Fiumicino, “Lasciato Indietro” sarà protagonista di nuovi appuntamenti. Il 27 giugno 2025, l’autore incontrerà i lettori per una sessione di firmacopie presso la libreria Feltrinelli del Centro Commerciale Maximo di Roma. Un’occasione informale per dialogare, condividere impressioni e firmare le copie del libro, che continua il suo viaggio anche attraverso le storie di chi lo legge.

Il viaggio del libro. “Lasciato Indietro” ha iniziato il suo cammino il 13 gennaio 2024, con la presentazione nella Sala Barberini di Capranica Prenestina. Da lì ha raggiunto la fiera “Più libri più liberi” alla Nuvola di Roma, fino a Casa Sanremo Writers, con il sostegno dell’azienda Fabaris – S3K Group, toccando lettori in cerca non solo di storie, ma di senso.

Cultura che crea legami. Il romanzo ha dato vita a Cadenze Letterarie, il primo salotto culturale di Fiumicino, ideato da Dino Tropea e voluto da Carmela Trivisonno. Un progetto gratuito e partecipato, dove la parola scritta diventa strumento di consapevolezza e condivisione.

Con riconoscenza, l’autore ringrazia profondamente tutti coloro che stanno sostenendo questo percorso culturale, e in modo particolare i lettori di oggi e quelli di domani, che scelgono ogni giorno di dare voce a ciò che, troppo spesso, resta in silenzio!

“La felicità non dipende dalle circostanze, ma dal cuore” Lasciato Indietro, Dino Tropea