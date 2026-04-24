“Io giro in bici” a Fiumicino il territorio si scopre in bicicletta

Domenica 26 aprile tra cultura, ambiente e impegno civile per la giornata promossa da SAI.FO e Ostia in Bici

di Dario Nottola

Cinque “Tappe parlanti” in bicicletta alla scoperta di valori storici e civici del territorio, legandoli alla stretta attualità. Domenica 26 aprile, a Fiumicino, con partenza alle 9.30 dalla Necropoli di Porto, è in programma la giornata “IO GIRO IN BICI” organizzata da SAI.FO e dall’associazione Ostia in Bici che si svolgerà per l’intera mattinata.

“Sotto lo slogan ‘Pedala, respira e vivi l’emozione del territorio’, attraverso questo giro in bici suddiviso in ‘tappe parlanti’, desideriamo innanzitutto mostrare come i territori compresi tra il X Municipio e il Comune di Fiumicino (e per esteso anche tutto il litorale laziale) sono ricchi di bellezze assolute, potenzialità inespresse, tanti beni in un ‘unico pezzo di terra’ – spiegano i promotori – Il Giro, quindi, è un invito ai Cittadini, alle Associazioni e ai Comitati a guardare, criticare darsi da fare non solo per settori di propria elezione, competenza e azione, ma ad immaginare il proprio agire in un contesto più ampio tale da disegnare un territorio dove si può vivere bene e in salute. In questa pedalata, una delle tante che SAIFO, Ostia in Bici e tante altre realtà associative hanno negli anni organizzato, c’è anche la volontà di offrire una nuova, allegra e ludica occasione per ascoltare la voce delle cittadine e dei cittadini che non si riconoscono in un’idea di sviluppo che ci viene proposto dalle nostre amministrazioni territoriali e che negli anni si sono identificate/i nelle attività e nelle lotte di tutti voi a cui stiamo scrivendo, protagoniste di battaglie importanti per la difesa del nostro territorio e per l’affermazione dei più elementari diritti al buon vivere. Il percorso in bici proposto avrà punto di avvio dalla Necropoli di Porto di Fiumicino alle ore 9.30, ma desideriamo organizzare una delegazione di ciclisti composta da tutti noi, che vada ad accogliere il gruppo di Ostia in Bici presso il ponte della Scafa. Ci saranno tappe significative che interpretano il ragionamento sopra esposto, quindi ad ogni tappa si dedicheranno 5/10 minuti al massimo di illustrazione del perché ci si ferma lì”.

Il programma prevede alle 9.30 la partenza della 1° Tappa dalla Necropoli di Porto con una breve illustrazione della valenza archeologica e culturale del sito.

Poi la 2 tappa alla Basilica di Sant’Ippolito: lo sviluppo della civiltà paleocristiana del IV-V secolo a.C. alla foce del Tevere.

3 tappa Pista ciclabile del Corridoio C5: si parlerà di intermodalità e soluzioni per la mobilità sostenibile e come “adattare una città” alle esigenze dei pedoni, dei disabili e di chi utilizza la bici per gli spostamenti, oltre che dell’allargamento dello scalo aeroportuale.

Si proseguirà con la 4 Tappa al Vecchio Faro e Bilancioni, per la tutela del territorio e dove chiederemo al comitato Tavoli del Porto di illustrare la vicenda del Porto crocieristico di Fiumicino”, spiegano gli organizzatori.

La 5 ed ultima Tappa sarà presso il parco pubblico dell’Agorà, su area regionale, gestito da SAI.FO, su via del Faro, dove SAI.FO illustrerà i progetti relativi alla riqualificazione cittadina del parco e offrirà un piccolo ristoro a chiusura della giornata.