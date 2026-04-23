“La Città che vorrei”: una lezione dai più giovani

Dalla sala consiliare emerge un messaggio chiaro: ascoltare i ragazzi è il primo passo per costruire il futuro di Fiumicino

di Matteo Fasano

Ieri, entrando nella sala consiliare gremita di ragazzi, docenti e famiglie, ho avuto la conferma di quanto questo progetto fosse necessario. La prima edizione del concorso “La Città che vorrei”, ideato e promosso da Fiumicino Online, non è stata solo una premiazione: è stata la dimostrazione concreta che i giovani hanno voglia di partecipare, di farsi ascoltare e di contribuire al futuro della propria città.

Questo era il nostro obiettivo fin dall’inizio, creare uno spazio vero, non simbolico, in cui gli studenti delle scuole medie del territorio potessero esprimere idee, proposte, visioni. Dare loro voce, ma soprattutto attenzione. Perché troppo spesso si parla dei giovani, ma poco si ascolta davvero ciò che hanno da dire.

I lavori presentati ci hanno colpito. Per la qualità, per la sensibilità, per la capacità di leggere il territorio con uno sguardo nuovo e, a tratti, sorprendentemente maturo. Non si è trattato di semplici esercizi scolastici, ma di riflessioni concrete, di proposte che meritano attenzione. E non è un caso che l’Amministrazione Comunale abbia già manifestato interesse nel prenderne in considerazione alcune.

Per noi di Fiumicino Online questa iniziativa rappresenta molto più di un progetto riuscito, è una responsabilità. Crediamo nei giovani, crediamo nella loro energia e nella loro capacità di immaginare una città migliore. E crediamo anche in Fiumicino, nelle sue potenzialità ancora inespresse, nel suo essere città di mare che può e deve tornare protagonista.

Se vogliamo davvero costruire il futuro, dobbiamo partire da qui, dall’ascolto, dal coinvolgimento, dalla fiducia. I ragazzi, ieri, ci hanno indicato una strada. Sta a tutti noi avere la volontà e il coraggio di seguirla.