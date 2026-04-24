Pattinaggio velocità, bronzo mondiale per Alice Zorzi: orgoglio da Fregene

La giovane atleta della Debby Roller Team conquista il podio all’Arena Geisingen, tra le competizioni più prestigiose al mondo con oltre 800 atleti

Importante risultato internazionale per la DEBBY ROLLER TEAM, rientrata dalla Germania dopo aver partecipato a uno dei trofei di pattinaggio velocità più prestigiosi e partecipati al mondo. La competizione, andata in scena dal 16 al 19 aprile 2026 presso l’Arena Internationale Geisingen, nel Land del Baden-Württemberg, ha visto la presenza di ben 845 atleti provenienti da tutti i continenti, ad eccezione dell’Africa.

A mettersi in grande evidenza è stata Alice Zorzi, giovane atleta di Fregene, che al suo primo anno nella categoria Youth (15-16 anni) ha conquistato una straordinaria medaglia di bronzo nella gara dei 500 metri sprint, confrontandosi con ben 119 avversarie. Davanti a lei solo le rappresentanti di Venezuela ed Ecuador, entrambe più grandi di un anno. Un risultato che assume ancora più valore considerando che Zorzi è risultata la prima atleta europea della sua categoria.

Meno fortunata, invece, la prova nei 5.000 metri a punti, dove una caduta alla prima curva ha compromesso la gara. Nonostante il tentativo di rientrare nel gruppo, l’atleta non è riuscita a recuperare posizioni.

Grande soddisfazione è stata espressa dal coach e Direttore Tecnico della DEBBY ROLLER TEAM, Andrea Farris, che ha sottolineato l’importanza del risultato ottenuto, soprattutto alla luce dell’altissimo livello delle avversarie internazionali e del fatto che Alice abbia gareggiato costantemente nel gruppo A, riservato alle migliori 24 atlete della categoria.

La società ha inoltre voluto ringraziare lo staff tecnico che, pur non presente in Germania, ha contribuito alla preparazione degli atleti: i preparatori atletici Massimiliano Bizzozzero e Daniele Guidetti, insieme alla psicologa dello sport Katia Pacelli.

Archiviata questa importante esperienza internazionale, lo sguardo è già rivolto ai prossimi appuntamenti: i trofei in programma in Italia, con tappe a Roma dal 1° al 3 maggio, a Siena dal 7 al 10 maggio e a Senigallia dal 14 al 17 maggio.