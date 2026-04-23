Chiusura temporanea per la Scuola Lido del Faro e Faro Incantato

Stop alle attività dal 24 al 26 aprile per rischio igienico-sanitario: interventi in corso per garantire sicurezza e salubrità

Il Comune di Fiumicino informa che, a seguito del perdurare di un rischio igienico-sanitario, è stata disposta, con ordinanza contingibile e urgente del 22 aprile 2026, la sospensione dell’attività didattica e la chiusura della Scuola statale Lido del Faro, sita in via Giuseppe Fontana n. 13, della scuola dell’infanzia comunale Faro Incantato e del locale mensa utilizzato da entrambe le strutture.

La chiusura sarà in vigore per le giornate di venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 aprile 2026

Il provvedimento si è reso necessario al fine di tutelare la salute dei bambini e del personale scolastico e consentire il proseguimento degli interventi già avviati per il ripristino delle condizioni di sicurezza e salubrità degli ambienti.