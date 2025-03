Inaugurazione nuova sede dell’Associazione “Donne per La Sicurezza”

Un nuovo punto di riferimento per le donne bisognose di sostegno, tutela legale e assistenza

Venerdì 28 marzo alle 18:00 sarà inaugurata la nuova sede dell’Associazione “Donne per La Sicurezza”, situata in Via Arsia 25/a, Isola Sacra.

L’evento, patrocinato dal Comune di Fiumicino, vedrà la partecipazione del Sindaco, Mario Baccini, del Presidente del Consiglio, Roberto Severini e dell’Assessore alle Pari Opportunità, Monica Picca.

Durante l’inaugurazione verranno illustrate le future iniziative dell’associazione e le modalità di accesso ai servizi offerti.