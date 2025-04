Imparare divertendosi tra giganteschi dinosauri

Tutti i giorni dal 2 maggio al primo giugno, al Parco Da Vinci di Fiumicino la mostra gratuita dedicata alla preistoria

Un viaggio nel tempo attraverso la Preistoria, dal Giurassico fino all’era degli uomini primitivi. Quello che accade al Parco Da Vinci di Fiumicino – dal 2 maggio al primo giugno – è un vero e proprio salto nella storia dedicato prevalentemente ai bambini, ma in grado di stuzzicare anche la curiosità degli adulti.

Il Da Vinci infatti ospita per un mese, nell’area nei pressi di Arcaplanet, la mostra “Dinosauri… smisurati!”: una esposizione di 20 esemplari di grandi dinosauri tra i più̀ popolari, comprese alcune specie iconiche di animali – come il possente Mammuth ed il terribile Smilodon, la famosa tigre dai denti a sciabola – attraverso cui si raccontano cinque step dell’evoluzione dell’uomo.

La mostra – interamente gratuita – è fruibile tutti i giorni ed è stata ideata, affinché i piccini possano approfondire, divertendosi, quello che hanno imparato a scuola. Non a caso l’evento si svolge con il patrocinio del Comune di Fiumicino e prevede la visita a rotazione degli istituti del territorio. Tanto che i bimbi verranno accolti da attività pensate proprio per loro: laboratori didattici che comprendono diversi giochi educativi, come la simulazione di uno scavo paleontologico, e visite guidate che si svolgeranno anche durante i weekend.

La caratteristica di questa esposizione, oltre all’attrattiva scenica di esemplari giganteschi che abiteranno il Parco, è l’alto valore didattico-educativo della mostra in sé: le riproduzioni presenti infatti sono state disegnate sulla base di studi recenti di paleontologi internazionali, prendendo a modello le teorie più̀ probabili sugli aspetti di cui non si hanno evidenze scientifiche (ad esempio il colore della pelle o il piumaggio etc.), al fine di ottenere risultati il più possibile fedeli a come si pensa fossero queste maestose creature. È però importante sottolineare che si tratta di una scienza in continua evoluzione e che alcuni modelli – come il T-rex, il Triceratopo, il Brachiosauro ed il Mammuth – si ritiene fossero addirittura uno o due metri più̀ alti. Mentre altri – il Velociraptor ed i cuccioli nelle uova, per citarne alcuni – sono stati appositamente ingigantiti per destare maggiore sorpresa e curiosità. Accompagnatori capaci e preparati porteranno quindi i bambini in un viaggio affascinante diviso in due parti che rispecchiano due diverse ere della Preistoria: Mesozoica e Cenozoica di cui esporranno le peculiarità. Oltre ai laboratori, inoltre, i piccoli potranno vivere l’esperienza unica – resa possibile da visori di realtà aumentata – di camminare tra i dinosauri.

Ancora una volta il Parco da Vinci ospita nei suoi spazi eventi gratuiti con una attenzione particolare ai più piccini e al territorio. Dando allo stesso tempo la possibilità alle scuole di svolgere la propria attività didattica in modo innovativo e all’aperto, in un contesto altrimenti inaccessibile. Così come offre a tutta la famiglia l’occasione di ripetere la stessa esperienza nei weekend, passeggiando tra i suoi grandi viali all’aperto (aspetto da considerare in caso di maltempo), tra le vetrine dei più famosi brand nazionali e internazionali e i suoi punti ristoro.