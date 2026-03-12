Il Tevere si maschera: festa in costume tra sfilate e rafting

Sabato 21 marzo appuntamento allo Scalo de Pinedo con la parata lungo il fiume fino a Castel Sant’Angelo

di Dario Nottola

Sabato 21 marzo il Tevere sarà protagonista di una giornata all’insegna del divertimento, della socialità e della valorizzazione del fiume con un evento in maschera e cosplay aperto a tutti.

L’appuntamento è alle ore 10 presso lo Scalo de Pinedo (Metro Flaminio), dove prenderanno il via le attività di intrattenimento.

Alle 11 partirà la sfilata dei partecipanti che, attraversando il Parco di affaccio fluviale Oasi Naturalistica Lungotevere delle Navi e la ciclopedonale sulla banchina del Tevere, raggiungerà Castel Sant’Angelo lungo un percorso guidato.

La manifestazione prevede anche una suggestiva sfilata in acqua, con la partecipazione di gommoni, della piroscafa della rigenerazione urbana del Tevere, canoe e degli “Animali Fantastici del Tevere”. Eccezionalmente sarà presente una delegazione delle Maschere Romane, composta da Meo Patacca, Nina, Dottor Gambalunga e Pulcinelli Romani, capitanata da TIBURTELLO, Maschera Ufficiale del GRAN CARNEVALE ROMANO.

La mascherata rappresenta un evento di attività ludica all’aria aperta che pone al centro i valori educativi, sociali e di promozione del benessere psicofisico. L’iniziativa intende favorire la socializzazione e la rigenerazione urbana attraverso la pratica sportiva in tutte le sue forme, con il fiume Tevere come protagonista, sia lungo le sue sponde sia sull’acqua. L’evento nasce dall’esperienza del Carnevale sul Tevere.

L’iniziativa è organizzata dalla Discesa Internazionale del Tevere, in preparazione alla discesa del fiume da Città di Castello a Roma prevista per aprile 2026, insieme ad altre realtà impegnate nella tutela e valorizzazione del fiume. Tra queste le associazioni ambientaliste Marevivo, l’associazione di partecipazione territoriale Agenda Tevere, UISP Roma, ASD Rome Adventure e Roma Rafting, che su prenotazione metterà in acqua gommoni da rafting.

L’evento si svolge con il patrocinio del Municipio I di Roma. Appuntamento quindi per sabato 21 marzo alle ore 10.00 presso lo Scalo de Pinedo, sul fiume Tevere.