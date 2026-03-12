A Fregene “Legalmente Marciando 2026” con l’Aeronautica Militare

Il 20 e 21 marzo due giornate dedicate a giovani e cittadini tra educazione alla legalità, incontri con le istituzioni ed esposizione di mezzi dell’Aeronautica

di Dario Nottola

Educazione alla legalità ed ai valori istituzionali con l’Aeronautica Militare. E’ il tema al centro dell’evento “Legalmente Marciando 2026” , in programma a Fregene il 20 e 21 marzo, in piazza Largo Riva Trigoso-via Porto Conte, presso l’Oratorio parrocchiale, con il patrocinio del Comune.

Ad organizzarlo l’Incaricato alle Politiche giovanili, Tommaso Campennì, Il Centro Tecnico Rifornimenti dell’Aeronautica Militare sulla via Portuense e l’Oratorio della parrocchia S. Maria Assunta di Fregene.

La prima giornata, dalle 9 alle 13.30, sarà dedicata agli studenti delle scuole e vedrà, dopo i Saluti istituzionali, Incontri formativi sulla legalità, Educazione civica e approfondimento dei valori istituzionali e Visita all’esposizione dell’Aeronautica Militare. La seconda giornata, dalle 10 alle 13.30, sarà un evento aperto alla cittadinanza con la Mostra e l’ esposizione di mezzi e specialità dell’Aeronautica Militare, attività informative e divulgative accanto ad un incontro tra cittadini e istituzioni.

In occasione dell’evento, alcune attività commerciali di Fregene hanno donato delle nuove “Panchine della Legalità” simbolo di rispetto, responsabilità e cittadinanza attiva. Le panchine verranno posizionate in luoghi strategici della località, diventando un segno concreto e permanente dell’impegno condiviso verso i valori della legalità.

Obiettivo dell’evento è promuovere la cultura della legalità, rafforzare il senso civico e favorire la collaborazione tra giovani, comunità e istituzioni.

“Fregene si prepara ad accogliere un evento speciale dedicato alla crescita civica, al rispetto delle istituzioni e alla diffusione della cultura della legalità. ‘Legalmente Marciando – Educazione alla legalità e ai valori istituzionali con l’Aeronautica Militare’ è un’iniziativa che nasce con l’obiettivo di coinvolgere giovani e cittadini in un percorso di consapevolezza, responsabilità e partecipazione attiva alla vita della comunità – sottolinea Campennì – venerdì 20 sarà un momento di incontro e di formazione durante il quale i ragazzi potranno confrontarsi con rappresentanti delle istituzioni e dell’Aeronautica Militare, approfondendo temi fondamentali come la legalità, l’educazione civica e il valore del servizio alla collettività. Ci saranno incontri formativi sulla legalità e momenti di dialogo pensati per stimolare nei giovani il senso civico e la consapevolezza del proprio ruolo nella società. Gli studenti avranno inoltre l’opportunità di partecipare alla visita dell’esposizione dell’Aeronautica Militare, scoprendo da vicino mezzi, attività e missioni di una delle istituzioni più rappresentative del Paese”.

“L’iniziativa proseguirà sabato 21 con una giornata aperta a tutta la cittadinanza – aggiunge – Sarà un’occasione per rafforzare il legame tra istituzioni e territorio, attraverso momenti informativi, attività divulgative e la possibilità per i cittadini di incontrare da vicino il personale dell’Aeronautica Militare e conoscere il loro lavoro al servizio della comunità. Durante l’evento sarà allestita una mostra con esposizione dei mezzi dell’Aeronautica Militare, accompagnata da momenti di confronto e dialogo con i rappresentanti delle istituzioni. Un’opportunità preziosa per comprendere meglio il valore dell’impegno, della disciplina e della responsabilità che guidano ogni giorno il lavoro delle Forze Armate”.

” ‘Legalmente Marciando’ vuole essere molto più di un semplice evento: è un invito a camminare insieme verso una società più consapevole, dove istituzioni, giovani e cittadini collaborano per promuovere valori fondamentali come legalità, rispetto e senso civico. Perché la legalità non è solo una parola, ma un cammino da percorrere insieme, passo dopo passo”, conclude l’Incaricato alle Politiche giovanili, Tommaso Campennì