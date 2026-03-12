Servizi Civici SPA apre le porte agli studenti dell’Istituto Paolo Baffi

Con il percorso PCTO i ragazzi scoprono da vicino il lavoro dell’azienda e il ruolo dei tributi nei servizi alla comunità

Promuovere la piena consapevolezza del ruolo strategico che i tributi locali rivestono per l’erogazione dei servizi alla collettività e sviluppare attitudini orientative indispensabili per il proprio futuro professionale.

Con questi obiettivi quattro studenti dell’Istituto Superiore Paolo Baffi, sulla base di una convenzione sottoscritta tra l’azienda partecipata e la scuola, hanno intrapreso un Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), progetto prima conosciuto come alternanza scuola-lavoro, presso la Servizi Civici SPA.

Dal 2 al 19 febbraio i primi due studenti hanno frequentato con impegno il PCTO, sviluppando interessi e conoscenze, muovendo i primi passi nel settore lavorativo e facendo un’esperienza sul campo che tornerà utile anche in futuro. In questi giorni altri due ragazzi stanno facendo la stessa esperienza assistiti da due tutor interni all’azienda che li aiuteranno a conoscere da vicino i processi di lavoro della Servizi Civici SPA e li accompagneranno in questo stage formativo.

“Siamo orgogliosi di aprire le porte della nostra azienda alle nuove generazioni – sottolinea l’Amministratore delegato della Servizi Civici SPA, Andrea Mazzillo – Spiegare il valore sociale delle imposte e il ruolo che la nostra società partecipata svolge per la comunità significa seminare i semi della cittadinanza attiva. Vedere gli studenti comprendere l’importanza della legalità fiscale è il primo passo per costruire un futuro basato sul bene comune. Visti gli ottimi risultati -conclude Mazzillo – siamo lieti di confermare che dal 16 al 31 marzo accoglieremo altri due studenti dell’Istituto Baffi per proseguire questo percorso di orientamento e crescita”.