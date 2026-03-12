Maltempo a Focene, allagamenti nella zona di Mare Nostrum

Le forti piogge mandano in crisi le reti di smaltimento. Intervento di Misericordia, Protezione Civile, Polizia Locale ed Enel per un guasto alla rete elettrica
A causa delle forti piogge che hanno interessato il territorio nelle prime ore della mattinata, si sono registrati disagi nella zona di Mare Nostrum a Focene.
A seguito delle segnalazioni di alcuni cittadini e del dirigente della Protezione Civile, le squadre della Misericordia sono intervenute sul posto e sono attualmente impegnate nel monitoraggio dell’area e nel supporto alle attività di gestione dell’emergenza.
Dalle verifiche effettuate è emerso che gli allagamenti sono stati causati dalle copiose precipitazioni, che hanno superato la capacità di smaltimento delle reti meteoriche presenti in quell’area.
Nel corso della mattinata si è inoltre verificato un guasto a un nodo di derivazione della rete elettrica. Enel è stata prontamente allertata e sta intervenendo per ripristinare il servizio. Presente sul posto anche la Polizia Locale, i tecnici e dirigenti comunali.
Gli allagamenti più rilevanti sono attualmente in fase di rientro e, al momento, la circolazione stradale risulta regolare.