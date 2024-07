Il Museo del Saxofono ad Eursax – 3rd European Saxophone Congress

Dal 16 al 20 luglio l’esposizione dei suoi pezzi più rari e pregiati nelle sale della Fondazione Caritro di Trento

di Dario Nottola

Il Museo del Saxofono di Fiumicino sarà presente ad Eursax – 3rd European Saxophone Congress, esponendo alcuni tra i suoi pezzi più rari e pregiati nelle sale della Fondazione Caritro di Trento, dal 16 al 20 luglio.

Il Museo del Saxofono, istituzione museale riconosciuta e accreditata nell’Omr del Lazio, è l’unico museo nel panorama internazionale dedicato a questo strumento e ospita la più grande collezione del mondo di saxofoni. Il museo, che ha sede in via dei Molini a Maccarese e che propone tutto l’anno molti concerti e rassegne musicali come quella estiva in corso, “Fai bei suoni”, custodisce preziosi e rari strumenti musicali: dal piccolissimo soprillo di 32cm al gigantesco contrabasso di 2mt, dal Grafton Plastic agli strumenti dell’inventore Adolphe Sax, dal mitico Conn O-Sax al Selmer CMelody di Rudy Wiedoeft, dal Jazzophone, tromba-sax con doppia campana, ai grandiosi Conn Artist De Luxe, dai sax a coulisse ai rothfoni Bottali, dal mastodontico sub-contrabasso J’Elle Stainer, il sax più grande del mondo, agli strumenti appartenuti a grandi artisti come Sonny Rollins, Tex Beneke, Benny Goodman, Ralph James, Ross Gorman, Gil Ventura, Tom Scott.

Un’esposizione di strumenti per districarsi nelle innumerevoli metamorfosi del saxofono e l’incontro diretto con i grandi capolavori delle fabbriche Selmer, Conn, King, Buescher, Martin, Buffet Crampon, Rampone, Borgani, Couesnon, seguendo un connubio tra arte ed artigianalità, creatività e tradizione che dalla bottega dell’inventore Adolphe Sax giunge fino ad oggi.