Il Fiumicino Jazz Festival 2025 accende l’estate di Fregene

Due serate inaugurali tra colonne sonore indimenticabili e sax unici al mondo aprono la quarta edizione della rassegna curata dal Museo del Saxofono

di Dario Nottola

Il Fiumicino Jazz Festival inaugura l’edizione 2025 con due serate a Fregene tra grandi colonne sonore e strumenti unici al mondo.

L’evento, al centro del cartellone “Sere d’Estate 2025” , torna dal 29 agosto al 20 settembre con un’edizione che si propone non solo come appuntamento musicale di alto livello, ma come momento di riflessione culturale e di valorizzazione del territorio. Ideato e curato dal Museo del Saxofono, il festival nasce dal desiderio di costruire, attorno alla musica jazz, un’architettura di senso che intrecci identità locale, patrimonio artistico e memoria collettiva. Il festival si fa anche promotore di un messaggio etico forte, attraverso la collaborazione con il Premio Nazionale Salvo D’Acquisto. Tutti i concerti del festival sono a ingresso libero fino a esaurimento posti. In caso di maltempo si terranno negli spazi interni del Museo del Saxofono.

A fare da sfondo, le località di Fiumicino e Fregene, animate da concerti, racconti e suoni che si fanno veicolo di appartenenza e riscoperta.

La quarta edizione si apre con due serate che sono una dichiarazione d’intenti: un invito ad ascoltare con gli occhi e guardare con le orecchie.

Venerdì 29 agosto, nello Spazio Sacro della Pineta di Fregene (ore 21:30), il festival debutta con The Cinema Show Quartet, formazione guidata da Paolo Bernardi al pianoforte, con Luca Rizzo al sax, Flavia Ostini al contrabbasso e Riccardo Colasante alla batteria. In scena, un omaggio jazz alla grande musica da film, una traversata sonora attraverso le composizioni di Ennio Morricone, Nino Rota, Armando Trovajoli, Stelvio Cipriani, e altri autori che hanno segnato decenni di storia del cinema. Non si tratta solo di riletture, ma di una vera reinvenzione poetica di brani impressi nella memoria collettiva, che si fanno materia viva attraverso arrangiamenti raffinati e intensità espressiva.

Sabato 30 agosto (sempre alle 21:30), ancora nello Spazio Sacro, si prosegue con un concerto che è anche narrazione e scoperta: il Saxophobia Quartet, con Attilio Berni al sax e strumenti d’epoca, Alessandro Crispolti al pianoforte, Fabrizio Montemarano al contrabbasso e Alfredo Romeo alla batteria. In esclusiva mondiale, questo progetto unico nel suo genere racconta la storia del saxofono non solo attraverso la musica, ma anche tramite gli strumenti stessi, alcuni dei quali rari, unici, talvolta ai limiti della fantasia: dal sax soprillo al sub-contrabbasso alto tre metri, dal Grafton Plastic al Goofus Sax, fino agli strumenti originali costruiti da Adolphe Sax.

L’edizione 2025 è realizzata con il sostegno dell’Amministrazione Comunale di Fiumicino, in collaborazione con il Premio Salvo D’Acquisto, e si articola in un ciclo di concerti che vedranno, tra i prossimi protagonisti, Max Ionata, Susanna Stivali e Red Pellini.