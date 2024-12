Il 29 dicembre l’ultimo concerto dell’anno al “Museo del Saxofono” di Fiumicino

Un evento musicale con un protagonista d’eccezione, Mikhail Kazakov

di Dario Nottola

Domenica 29 dicembre, alle ore 18:30, al Museo del Saxofono di Fiumicino si terrà un particolarissimo evento musicale con un protagonista d’eccezione, Mikhail Kazakov, uno dei più giovani e talentuosi saxofonisti russi, accompagnato dalla straordinaria pianista Alisa Meltser.

Organizzato in collaborazione con Casa Russa a Roma, il concerto offrirà un repertorio raffinato e coinvolgente, con brani di Saint-Saëns, Khachaturian, Stetson, David, Rachmaninov e Piazzolla.

Durante la serata sarà anche presentata la nuova pubblicazione del Museo, “Conn Saxophones”, realizzata grazie al contributo del Ministero della Cultura, un’ulteriore testimonianza dell’impegno del Museo nel valorizzare la storia e l’evoluzione di questo strumento straordinario.

Il Museo del Saxofono, nel cuore di Maccarese, in via dei Molini, è un gioiello culturale che custodisce la più grande collezione al mondo di saxofoni e ne racconta la storia con passione e cura. Direttore della struttura è il polisaxofonista e collezionista Attilio Berni, che ne ha ideato il progetto e la cui opera didattica e missione di divulgazione gli ha riconosciuto molteplici meriti, tra i quali il l’accreditamento del Museo del Saxofono nell’Organizzazione Museale Regionale del Lazio.

L’ingresso al concerto è gratuito previa acquisizione del biglietto d’entrata al Museo.

Mikhail Kazakov è un rappresentante dell’Associazione eurasiatica dei saxofonisti, un artista della Fondazione Vladimir Spivakov e della Fondazione Denis Matsuev “Nuovi nomi”. Fin da piccolo, Mikhail Kazakov ha dimostrato un grande talento tenendo concerti e masterclass pubbliche in diverse città in tutta la Russia e all’estero. Nato e cresciuto a Ekaterinburg, negli Urali si è laureato con lode alla Children’s Music School di Ekaterinburg e al Frederic Chopin Moscow State College of Musical Performance (2018 – 2022) dove ha studiato nella classe di Nikita Zimin, il fondatore dell’Associazione Eurasiatica dei Saxofonisti, uno dei saxofonisti più brillanti dei nostri tempi.

Alisa Meltser è una straordinaria pianista e insegnante russa, vincitrice di numerosi concorsi internazionali, tra cui premi al Concorso S. V. Rachmaninoff e al Gran Premio di “Souni di Pesaro”. Nata in una famiglia creativa, ha iniziato il suo viaggio pianistico alla tenera età di cinque anni sotto la guida esperta di sua madre, compositrice ed educatrice Ekaterina Lips (Anisimova). Nei successivi diciannove anni, Alice ha continuato i suoi studi presso prestigiose istituzioni musicali. Oggi, affascina il pubblico con la sua maestria e le sue profonde capacità interpretative. Con un vasto repertorio di esibizioni su palcoscenici globali, tra cui la leggendaria Carnegie Hall.