Il 14 febbraio alla Stazione Marittima di Fiumicino la commedia teatrale “Una festa esagerata”

La proiezione, ad ingresso gratuito, è organizzata dall’Associazione Acis Odv

La Commissione Cinematografica della Città di Fiumicino ha organizzato per il prossimo venerdì 14 febbraio alle ore 18.00 presso la Stazione Marittima di Piazzale Molinari, la proiezione della commedia teatrale di Vincenzo Salemme “Una festa esagerata”.

La commedia del 2018, che garantisce due ore di risate, nasce da un’idea di Vincenzo Salemme di voler raccontare il chiave realistica e divertente il lato oscuro e grottesco dell’animo umano, di quelle persone cosiddette normali che vivono nascondendosi dietro lo scudo delle convenzioni, delle chiacchiere e del pettegolezzo.

Partendo dal mix di miseria e nobiltà che c’è in ognuno di noi Salemme punta tutto sulla ben nota capacità di far riflettere il pubblico utilizzando l’arma del sorriso, descrivendo con giochi di parole, equivoci e fatalità la festa del diciottesimo compleanno di Mirea, la figlia di Gennaro Parascandolo, alias Vincenzo Salemme.

La proiezione, ad ingresso libero e gratuito, è organizzata nel contesto del “Mercatino degli affari solidali”, promosso dall’Associazione Acis Odv, presente presso i locali della Stazione Marittima, in Piazzale Molinari, ex Piazzale Mediterraneo, a Fiumicino. L’iniziativa, come per le proiezioni precedenti, nasce con l’obiettivo di promuovere aggregazione e socialità coinvolgendo il pubblico con iniziative culturali e sociali dedicate alla comicità, allo svago e al divertimento.