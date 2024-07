Il 10 luglio inizia la “Festa della pizza e dello street food” di Ostia Antica

Organizzata dall’associazione Nuovo faro Aps che propone un percorso gastronomico

di Umberto Serenelli

È scattato il conto alla rovescia per l’inizio della “Festa della piazza e dello street food” di Ostia Antica. Dopo i consensi riscontrati lo scorso settembre, l’associazione Nuovo Faro Aps rilancia con un appuntamento arricchito grazie a un percorso gastronomico di notevole richiamo turistico. L’obiettivo è cercare di ottenere l’apprezzamento da parte degli appassionati della buona cucina provenienti non solo da Ostia e Acilia ma anche da Isola Sacra e Fiumicino.

“Lo scorso anno siamo rimasti sorpresi per la grossa partecipazione che ha superato, nelle quattro serate, la presenza di quasi 4mila persone – spiega Sergio Conforzi, ‘patron’ del Nuovo Faro Aps e della manifestazione culinaria – Abbiamo quindi deciso di anticipare l’appuntamento e raddoppiato i giorni della festa che si svolgerà dal 10 al 21 luglio attorno a otto stand dove sarà possibile gustare di tutto nel ‘village’ allestito in viale dei Romagnoli, 656. Non solo, è anche previso uno schermo gigante per seguire la parte finale dei Campionati europei di calcio”.

Non mancherà l’intrattenimento musicale nel corso delle serate dove ci sarà l’imbarazzo della scelta vista la varietà di prodotti da gustare a partire dai diversi tipi di pizza, ai fritti di carne ma anche di pesce oltre che alle gustose crepes, supplì e arrosticini. La novità di quest’anno è la presenza di un banco esclusivamente dedicato a cibo vegano e all’apertura, nel ricco percorso gastronomico, di un punto in cui apprezzare un fumante piatto di pasta all’amatriciana. Da cornice al ventaglio dei tanti sapori anche dell’ottima birra artigianale a chilometro zero. È stata scoperta dai dieci associati a Nuovo Faro Aps in una cantina nel territorio del comune di Fiumicino e più precisamente in zona Torrimpietra. Vasta anche la gamma di dolci con cornetti caldi e ciambelle fritte oltre a cocomero e melone fresco.

“Abbiamo pensato a tutto – conclude Conforzi – per quanti decideranno di venirci a trovare nel ‘village’ di Ostia Antica per trascorrere una serata diversa e all’insegna del buon cibo lungo un ‘itinerario’ gastronomico certamente originale dove ci sarà la possibilità di scegliere circondati dallo street food di qualità. L’appuntamento è tutte le sere, la domenica anche a pranzo, nel parcheggio dell’impianto sportivo Aldobrandini“.