“Igiorni del Picchio” a Passoscuro la mostra personale dell’artista Thomas Spielmann

Sabato 8 e domenica 9 febbraio presso la sede dell’Associazione “L’Isola delle Correnti APS”

Nell’ambito delle attività promosse dall’Associazione “L’Isola delle Correnti APS”, nei giorni 8 e 9 febbraio 2025 si svolgerà a Passoscuro, presso la sede dell’Associazione in Via Valledoria, 150/A (orario 11,00 – 18,00), la mostra personale dell’artista Thomas Spielmann dal titolo “I Giorni del Picchio”, che vuole ripercorre idealmente l’intero arco della produzione artistica dell’autore.

Thomas Spiellman, nato in Svizzera ma trasferitosi in Italia da oltre quarant’anni, si è diplomato presso l’Accademia di Belle Arti di Via Ripetta, ha partecipato negli anni a moltissime mostre personali e collettive e vanta inoltre un rapporto particolare con la cittadina di Passoscuro, ove attualmente risiede, avendo qui realizzato una serie di murales e di installazioni artistiche sul lungomare e all’interno del tessuto urbano della cittadina.