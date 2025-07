“I Giovedì di Fregene”: oggi la serata “Orgoglio italiano”, dedicata all’esposizione di autoveicoli storici

Con il valido contributo dei Clubs Scuderia Romana La Tartaruga e Motori d’Altri Tempi

di Dario Nottola

Prosegue questa sera l’appuntamento con “I Giovedì di Fregene”: la rassegna coniuga motori, moda, musica ed enogastronomia, nell’isola pedonale realizzata su un tratto di viale Castellammare, per iniziativa dell’Associazione dei Commercianti Marina di Fregene.

Giovedì scorso la serata da record dedicata al mito Harley Davidson, che ha visto sfilare in corteo oltre 100 modelli del celebre marchio, per lo più appartenenti al gruppo di appassionati del Roma Chapter Club con Regina dello show un esemplare del 1941, rigorosamente ricondizionato e perfettamente funzionante, con tanto di accessori del tempo. L’evento si è arricchito della collaborazione di The Market, il mercato di oggettistica e prodotti di artigianato più cool della Capitale.

Oggi si riparte con la serata “Orgoglio italiano”, dedicata all’esposizione di autoveicoli storici, unicamente di fabbricazione italiana, con il valido contributo dei Clubs Scuderia Romana La Tartaruga e Motori d’Altri Tempi.

“Viale Castellammare ospiterà un museo all’ombra della pineta, il tutto accompagnato da buona musica e prodotti rigorosamente made in Italy. Se queste sono le premesse e se amate il vintage, non potete non venire a Fregene!!”, sottolinea l’Ass.ne Commercianti marina di Fregene