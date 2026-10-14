Halloween nel bosco di Maccarese: torna la “Caccia al dolcetto” tra misteri e sorprese

Sabato 24 ottobre, alle 18, il Vivaio della Maccarese si trasforma in uno scenario da brividi per un’avventura dedicata a bambini e famiglie. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

di Dario Nottola

La notte di Halloween si avvicina… e il bosco custodisce segreti tutti da scoprire.

Tra ombre misteriose, strani rumori e inquietanti alberi, il Vivaio della Maccarese aspetta bambini e famiglie, sabato 24 ottobre, alle 18, per vivere un’avventura da brividi alla ricerca dei dolcetti nascosti.

Le iscrizioni per la “Caccia al dolcetto” aprono domani 15 ottobre su Eventbrite. I posti sono limitati: si può prenotare il posto e prepararsi a vivere una notte indimenticabile.



Ingresso gratuito. È obbligatorio portare una torcia e una borsetta. Bambini e ragazzi devono essere accompagnati da un adulto per tutta la durata dell’attività. Ingresso in via dei Collettori. (Clicca qui)