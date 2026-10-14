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Scritto da Fiumicino Online - mercoledì, 14 Ottobre 2026

Halloween nel bosco di Maccarese: torna la “Caccia al dolcetto” tra misteri e sorprese

Sabato 24 ottobre, alle 18, il Vivaio della Maccarese si trasforma in uno scenario da brividi per un’avventura dedicata a bambini e famiglie. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

 

 

di Dario Nottola

 

 

La notte di Halloween si avvicina… e il bosco custodisce segreti tutti da scoprire.

 

Tra ombre misteriose, strani rumori e inquietanti alberi, il Vivaio della Maccarese aspetta bambini e famiglie, sabato 24 ottobre, alle 18, per vivere un’avventura da brividi alla ricerca dei dolcetti nascosti.

 

Le iscrizioni per la “Caccia al dolcetto” aprono domani 15 ottobre su Eventbrite. I posti sono limitati: si può prenotare il posto e prepararsi a vivere una notte indimenticabile.

 

 
Ingresso gratuito. È obbligatorio portare una torcia e una borsetta. Bambini e ragazzi devono essere accompagnati da un adulto per tutta la durata dell’attività. Ingresso in via dei Collettori. (Clicca qui)

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Caccia al dolcetto Halloween Maccarese
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