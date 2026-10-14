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Scritto da Fiumicino Online - mercoledì, 14 Ottobre 2026

Strisce blu in piazza Dalla Chiesa, cambiano gli orari: parcheggi gratuiti dopo le 17:30

Accolte le richieste dei residenti: sosta a pagamento dalle 8:30 alle 17:30 e abbonamenti dedicati a chi vive nella zona. La consigliera Cerulli: “Una soluzione nata dall’ascolto del territorio”

 

di Dario Nottola

 

 

Accolte le esigenze dei residenti sull’orario di pagamento delle strisce blu in piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa. Lo rende noto la consigliera comunale, Federica Cerulli.

 

“Grazie all’interlocuzione tra i cittadini della zona e l’Amministrazione comunale, è stato modificato l’orario di pagamento dei parcheggi in Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesainforma Federica Cerulli

 

“L’obiettivo delle strisce blu – spiega – era quello di garantire una maggiore rotazione dei posti auto, considerata la presenza degli uffici comunali e la necessità di renderli fruibili a tutti. Una misura che, tuttavia, era stata vissuta come penalizzante dai residenti della zona”.

 

Per questo, con una delibera di Giunta, è stata prevista una nuova fascia oraria: il parcheggio sarà a pagamento dalle 8:30 alle 17:30, mentre nelle altre fasce orarie sarà gratuito. Inoltre, sono stati previsti abbonamenti dedicati ai residenti della zona, per venire incontro alle loro esigenze.

 

“Un intervento che nasce dal confronto e dall’ascolto del territorio, con l’obiettivo di trovare un equilibrio tra la necessità di garantire la disponibilità dei parcheggi per chi deve raggiungere gli uffici comunali e il diritto dei residenti a vivere la propria zona con maggiore serenità”, conclude Cerulli

 

 

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Tags
Federica Cerulli Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa strisce blu
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