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Scritto da Fiumicino Online - mercoledì, 14 Ottobre 2026

Autobus in fiamme nella notte in via di Malafede, nessun ferito

Intervento dei Vigili del Fuoco con un’autobotte, operazioni concluse alle 5

 

di Dario Nottola

 

Un autobus è andato a fuoco nella notte in via di Malafede. Alle ore 00:36, la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco ha disposto l’invio della squadra territoriale di Ostia, con il supporto di un’autobotte, a seguito dell’incendio che ha interessato il mezzo.

 

Secondo una prima ricostruzione, il rogo potrebbe essersi innescato in seguito all’urto del pacco batterie del mezzo contro la struttura di un sottopasso durante il transito, come comunicato dai Vigili del Fuoco, che hanno provveduto alle operazioni di spegnimento e alla successiva messa in sicurezza del veicolo e dell’area interessata.

Fortunatamente, nessuna persona è rimasta coinvolta nell’episodio. Le operazioni di soccorso, spegnimento e messa in sicurezza si sono concluse intorno alle ore 5:00.

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