Greta Caretta vince la fascia di Miss Cinema Lazio 2024

La venticinquenne romana ha conquistato la qualificazione per le prefinali nazionali

Con una fantastica serata sulla spiaggia di Anzio, illuminata dalla luna piena, è andata in scena la nona tappa del tour delle finali di Miss Italia Lazio per sancire l’assegnazione della storica fascia di Miss Cinema Lazio 2024 nell’ambito della 85° edizione del concorso nazionale Miss Italia. Del resto Miss Italia e il cinema sono da sempre un binomio indissolubile che ha sempre legato il celebre concorso al mondo della celluloide, grazie a dive come Gina Lollobrigida, Sophia Loren, Lucia Bosè o, in tempi più recenti, Anna Valle, Miriam Leone, Francesca Chillemi e Giusy Buscemi.

L’evento, tenutosi sulla spiaggia dello stabilimento Tirrena di Anzio nell’ambito della rassegna “Tirrena Summer 2024″con il patrocinio del Comune di Anzio, è stato organizzato dalla Delta Events, agenzia esclusivista da oltre un decennio del Concorso per la Regione Lazio.

Le 17 ragazze che hanno preso parte allo show si sono esibite in diversi outfit ispirati allo stile Hippie tipico degli anni ’70 ed al film “Barbie”; si sono auto presentate alla giuria e grazie ad una breve esibizione individuale a libera scelta tra recitazione, canto, ballo, attitudini e considerazione personali su tematiche di attualità, quali identità, inclusione, empowerment femminile, storie vissute, hanno avuto la possibilità di evidenziare a tutto tondo la propria personalità, il proprio carattere ed il proprio talento.

La serata è stata presentata da Margherita Praticò con la regia di Mario Gori, entrambi anima pulsante del concorso nel Lazio, protagonisti dei recenti successi della nostra regione con i titoli nazionali vinti da Alice Sabatini (2015), Martina Sambucini (2020) e Lavinia Abate (2022).

Ospiti d’onore sono state le bellissime Federica Mora, eletta Miss Cinema Lazio 2023 lo scorso anno proprio ad Anzio,Soraya Galuppi, Miss Rocchetta Bellezza Lazio 2024, Lavinia Puggioni, Miss Sorriso Lazio 2024, e la modella Agnese Maria Lo Fazio. In giuria sedevano invece, tra gli altri, il Viceprefetto a.r. Francesco Tarricone, membro della Commissione Straordinaria che amministra il Comune di Anzio, i produttori cinematografici Luigi De Filippis Luca Mastrangelo, l’attrice Lola Pagnani, l’autore Emilio Targia, lo storico anziate Patrizio Colantuono, la look maker Daniela Mariotti, l’amministratore della società che gestisce il Tirrena Alberto Castaldi. Giuria che ha proclamato il seguente verdetto.

Miss Cinema Lazio 2024 è Greta Caretta, istruttrice di Pilates residente a Roma (Eur), ha 25 anni, capelli castani ed occhi verdi. Dopo il diploma di liceo linguistico preso a Roma, Greta si è trasferita a New York all’età di 19 anni per studiare in un’accademia, l’AMDA (American Musical and Dramatic Academy), laureandosi in danza, canto e recitazione. Ha portato in scena un monologo, da lei scritto, sull’empowerment femminile che ha ricevuto applausi a scena aperta: “Cosa vuol dire essere donna e cosa mi rende tale? Secondo me, la definizione non è che costrizione. Se io sono A, non sono B, o forse sono entrambe, ma non C.

Al secondo posto Clarissa Alesse, 30 anni di Roma (S.Pietro), capelli castani ed occhi marroni. Clarissa è un educatrice scolastica laureata in Scienze della Formazione e dell’Educazione. Ama recitare e cantare, applauditissime ieri sera le sue imitazioni di Sabrina Ferilli e Belen Rodriguez. Sogna di diventare un attrice, una donna in carriera e una mamma meravigliosa.

Al terzo posto Nicole Boccanera, 20 anni di Marino (Rm), capelli castani ed occhi marroni. Nicole è diplomata al Liceo Linguistico,pratica la Ginnastica Artistica a livello agonistico.