“Giorno della Memoria 2025” ad Ostia Antica alla scoperta dei luoghi della comunità ebraica

Domenica 26 gennaio la visita al Museo Ostiense ed alla Sinagoga

di Dario Nottola

In occasione del “Giorno della Memoria 2025”, domenica 26 gennaio, alle 10.30, è in programma, nell’Area archeologica di Ostia Antica, una visita guidata che si snoderà tra i luoghi che testimoniano la presenza e l’importanza della comunità ebraica nell’antico porto di Roma.

La visita, che sarà a cura del Direttore del Parco archeologico, Alessandro D’Alessio, della funzionaria archeologa Claudia Tempesta e dell’Architetto Adachiara Zevi, si snoderà tra il Museo Ostiense, la cosiddetta Schola del Traiano e la Sinagoga.

L’iniziativa si svolge in partnership con l’Associazione “Arte in Memoria”, con la quale il Parco ha una lunga e consolidata collaborazione, e con la Fondazione Beni Culturali Ebraici, con cui è stato sviluppato un progetto per il restauro della Sinagoga. In relazione alla Sinagoga, si illustreranno i progetti di studio in corso e, soprattutto, i contenuti del progetto di restauro il cui studio di fattibilità è stato curato insieme alla Fondazione Beni Culturali Ebraici. L’obiettivo principale è quello di divulgare la conoscenza della presenza, del ruolo e dell’importanza della comunità ebraica a Ostia dagli inizi dell’età imperiale (epoca cui risale la più antica iscrizione nota in Italia che menzioni Iudaei, rinvenuta nella necropoli ostiense di Pianabella) al V-VI secolo, quando la sinagoga di Ostia venne definitivamente abbandonata.

PRENOTAZIONE Per partecipare occorre prenotare entro il 23 gennaio via e-mail all’indirizzo pa-oant.comunicazione@cultura.gov.it . La prenotazione dà diritto all’accesso gratuito all’Area archeologica. L’appuntamento è alle 10.30 davanti all’ingresso del Museo Ostiense.