Giornate Europee Patrimonio: tanti appuntamenti ad Ostia Antica e Fiumicino

Visite guidate e aperture straordinarie nelle aree archeologiche

di Dario Nottola

Tanti appuntamenti, con visite guidate ed aperture straordinarie, in tutti i siti del Parco archeologico a Fiumicino ed Ostia antica, per le Giornate Europee del Patrimonio 2024.

Il 26 e 27 settembre il Parco archeologico di Ostia antica propone anche “Aspettando le GEP”, con due ulteriori appuntamenti per conoscere da vicino le sue attività. Il primo, giovedì 26, alle 10.30, con una visita guidata al Museo delle Navi, a Fiumicino, con focus sul cantiere di restauro in corso sul “relitto Fiumicino 1” e concluso sulle “imbarcazioni Fiumicino 3 e Fiumicino 5”. La visita è a cura della responsabile scientifica del Museo, Tiziana Sorgoni, e del team di restauro. La durata prevista è di 2 ore. Non è richiesta prenotazione; l’evento è gratuito, incluso nel biglietto di ingresso al Museo delle Navi.

Il 27, alle 14, invece, nell’Area archeologica di Ostia antica, la Visita alle latrine con “Nuovo sguardo sulle latrine di Ostia” (Università di Bordeaux-Ecole Française di Rome). Appuntamento davanti all’ingresso del Museo – durata prevista 1h30, prenotazione obbligatoria via e-mail a pa-oant.comunicazione@cultura.gov.it.

Il 28 ed il 29, sempre ad Ostia antica, l’apertura straordinaria della Galleria Lapidaria dalle 10 alle 17.15. Il 2, alle 10.30 e alle 14 la Visita alla basilica costantiniana della Regio V, alle 12.30 e15.30 la Visita agli scavi in corso sul Decumano.

A Fiumicino, il 28 e 29, l’Area archeologica dei porti imperiali di Claudio e di Traiano osserverà un orario di apertura ampliato, dalle 10 alle 17.45. Alle 11 “Murixtutti”, una visita guidata a cura della responsabile scientifica dell’area, Marina Lo Blundo e dell’archeologa Valeria di Cola, alla scoperta dell’Area archeologica con focus sulle tecniche murarie impiegate nei grandi complessi di stoccaggio e nelle mura tardoantiche. Appuntamento presso la biglietteria. Prenotazione obbligatoria via email a paoant.portus@cultura.gov.it. Alle 15 la Visita guidata all’Area archeologica a cura della responsabile scientifica dell’area, Marina Lo Blundo. Appuntamento presso la biglietteria. Non è richiesta prenotazione. Nelle due giornate GEP anche la Necropoli di Porto all’Isola Sacra osserverà un orario di apertura ampliato, dalle 10.30 alle 17.45. Alle ore 11 in programma una visita guidata alla Necropoli a cura della responsabile tecnica dell’area, Maria Chiara Alati.

Orario di apertura ampliato il 28 e 29, dalle ore 10 alle 17.15, per il Museo delle Navi. Il 29 settembre nell’area archeologica di Ostia antica, alle 10, la Visita agli scavi dell’Ostia Forum Project (Università Humboldt di Berlino) ed alle 11.30 agli scavi del progetto “Ostia Post Scriptum”: un nuovo edificio nell’area adiacente al Piazzale delle Corporazioni.

Il Conventino di Sant’Ippolito, all’Isola Sacra, osserverà un orario di apertura dalle 11 alle 14.30. In entrambe le giornate il biglietto di ingresso in tutti i siti seguirà le consuete tariffe.