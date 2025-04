Fumetto, Animazione, Cinema e Games: torna Romics giunto alla 34esima edizione

Il Festival Internazionale sarà ospitato, fino a domenica 6 aprile, alla Fiera Roma alle porte di Fiumicino

di Dario Nottola

Tutti appassionatamente per fumetti e giochi e molto altro. Scatta oggi “Romics”, il Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games, giunto alla 34esima edizione: fino a domenica 6 aprile sarà ospitato alla Fiera Roma, alle porte di Fiumicino, sulla via Portuense, nei cinque padiglioni e con oltre 350 espositori che accoglieranno il pubblico in 70.000 metri quadri.

Il “Regionale” di Trenitalia, in accordo con la Regione Lazio, il 5 e 6 aprile, ha potenziato il servizio di trasporto per consentire alle migliaia di appassionati di potersi recare alla Fiera: 10 i treni straordinari, tra le stazioni di Roma Tuscolana e Fiumicino aeroporto, che si aggiungeranno all’offerta corrente con circa 10.400 posti totali aggiuntivi per la giornata di sabato e 12.300 posti in più nella giornata di domenica.

L’appuntamento, per quattro giornate, trasforma Roma nella capitale dell’immaginario, con un programma ricco di eventi, ospiti, anteprime esclusive, e spazi dedicati al pubblico di ogni età. A Romics, tra l’altro, ci saranno festeggiamenti per l’85mo anniversario di Tom & Jerry, i due iconici personaggi creati da William Hanna e Joseph Barbera, in collaborazione con Warner Bros. Ed ancora, la creatività incontrerà la tradizione con Topolino in dialetto, che porterà in fiera una storia speciale in romanesco. Quattro artisti veranno celebrati con l’assegnazione del Romics d’Oro: Barbara Baraldi, autrice di thriller e curatrice di Dylan Dog; Hal Hickel, maestro degli effetti visivi vincitore di un Oscar; Deanna Marsigliese, eccezionale art director Pixar, e Furuya Usamaru, autore di culto del manga.

Esposizioni saranno dedicate all’universo di Star Wars. Grande attesa per il Premio Romics del Fumetto, che celebra i migliori titoli dell’anno. Tanti gli eventi speciali, tra cui l’omaggio a Goldrake per i 50 anni dell’anime, il live di Giorgio Vanni, la performance tra disegno e musica dell’illustratore Paolo Barbieri ed il musicista Claudio Simonetti, il ciclo di Masterclass e workshop con autori italiani e internazionali, le ultime novità del cinema e delle Serie.