Fregene, gli oggetti tornano a vivere: Letizia Palmisano presenta “Sette vite come i gatti”

Sabato 24 ottobre alla Biblioteca Gino Pallotta un incontro dedicato al riuso, alla lotta agli sprechi e all’economia circolare. Un’occasione per scoprire come le scelte quotidiane possano fare la differenza per l’ambiente

Sabato 24 ottobre, alle ore 16, presso la Casa della Cultura di Fregene – Biblioteca Gino Pallotta, in via della Pineta 140, sarà presentato il libro “Sette vite come i gatti”. Ridare valore agli oggetti. Storie di economia circolare della giornalista ed ecologista Letizia Palmisano.

L’incontro sarà l’occasione per affrontare in modo semplice e concreto i temi del riuso, del riciclo e dell’economia circolare, partendo da storie, esperienze e buone pratiche che mostrano come molti oggetti considerati ormai inutili possano invece avere una seconda vita.

Al centro della presentazione ci sarà anche una riflessione su ciò che ciascuno può fare nella vita quotidiana: ridurre gli sprechi, riparare, riutilizzare e cambiare il proprio rapporto con gli oggetti e con il consumo.

“Spesso pensiamo alla sostenibilità come a qualcosa di enorme e lontano da noi. In realtà comincia anche dalle nostre case, dalle nostre abitudini e dalle scelte che facciamo ogni giorno – dichiara Angelo Petrillo, consigliere comunale di Fiumicino – Per questo abbiamo voluto organizzare un incontro che non fosse soltanto la presentazione di un libro, ma un confronto aperto su comportamenti concreti e su un diverso modo di immaginare il rapporto tra ambiente, consumi e comunità”.

Alla presentazione parteciperanno Letizia Palmisano, giornalista e autrice del volume, e Angelo Petrillo, consigliere comunale di Fiumicino. A moderare l’incontro sarà Sandra Felici.

L’appuntamento è aperto a tutti.