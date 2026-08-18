Fiumicino, tre eccellenze fanno squadra: nasce una nuova alleanza tra danza, teatro e arte

Dal 1° settembre Milleluci Dance e Fitness, Thru Ballet e Teatro Traiano Scuola d’Arte uniscono esperienze, strutture e percorsi formativi per offrire ad allievi di tutte le età nuove opportunità di crescita artistica e professionale

di Dario Nottola

A partire da martedì 1 settembre 2026 prenderà il via la collaborazione tra tre delle realtà più significative del panorama artistico e sportivo di Fiumicino: Milleluci Dance e Fitness, Thru Ballet e Teatro Traiano Scuola d’Arte. Si tratta di tre scuole in forte espansione, sia per numero di associati che per l’offerta formativa che ogni anno si arricchisce grazie all’introduzione di nuovi percorsi.

Le tre scuole hanno deciso di intraprendere questa nuova avventura perché credono fortemente che la crescita fisica, psichica e artistica di tutte le allieve e gli allievi possa essere valorizzata grazie alla sperimentazione e alla pratica di nuove discipline e percorsi formativi.

La decisione nasce anche dalle continue richieste, da parte delle grandi compagnie di danza, musical e recitazione, di figure da inserire nel professionismo capaci di interpretare sempre più stili e discipline. Ogni anno le ragazze e i ragazzi delle tre scuole partecipano a casting televisivi, teatrali o presso enti lirici, dove sempre più, oltre a un’ottima preparazione tecnica e fisica, viene richiesta anche una poliedricità che apre la strada a nuove figure professionali capaci di spaziare su diverse discipline, aumentando così le possibilità di essere selezionati.

I nuovi percorsi didattici che nasceranno da questa collaborazione saranno fondamentali per la crescita di allieve e allievi anche al di fuori delle scuole stesse, diventando veri e propri strumenti per affrontare al meglio le sfide che la vita propone quotidianamente a ragazze e ragazzi.

Tre scuole, tre eccellenze

Le tre realtà arrivano da una stagione di risultati che testimoniano la qualità del lavoro svolto quotidianamente in sala e sul palco. Milleluci Dance e Fitness, si è recentemente distinta ai Campionati Italiani FIDESM svoltisi a Rimini, dove le sue atlete e i suoi atleti hanno conquistato importanti riconoscimenti, confermando il livello agonistico raggiunto dalla scuola.

La Scuola di Danza Thru Ballet può vantare un nuovo e importante traguardo per il proprio percorso formativo: a luglio un’altra allieva della scuola è stata ammessa alla Scuola di Danza del Balletto di Roma, una delle scuole e compagnie di danza più prestigiose a livello nazionale, a riprova della solidità della preparazione tecnica offerta ai propri allievi.

Anche Teatro Traiano Scuola d’Arte ha vissuto un momento di grande visibilità, organizzando la prima edizione di “Serbatoio d’Arte”, rassegna di esibizioni di Danza, Musica, Teatro, Musical e Canto. Una vera e propria vetrina di talenti locali che si sono confrontati in un contesto di scambio, crescita e condivisione, offrendo alla cittadinanza uno spettacolo multidisciplinare gratuito, aperto a tutte le età.

Le strutture e l’offerta formativa

L’unione delle tre scuole metterà a disposizione di tutte le allieve e tutti gli allievi ben 3 strutture con 9 sale attrezzate per le numerose discipline proposte. Le discipline saranno tantissime, così come i laboratori che sarà possibile seguire nel corso dell’anno accademico.

Allieve, allievi e famiglie avranno a disposizione i seguenti corsi:

* Danza Classica

* Danza Moderna

* Danza Contemporanea

* Danze Standard

* Danza Latino Americana (10 balli)

* Hip Hop

* Break Dance

* Acro balance

* Heels Dance

* Musical

* Recitazione

* Canto

* Chitarra

* Basso

* Pianoforte

* Batteria

* Canto Corale

* Danza per Adulti

* Hip Hop per Adulti

* Teatro per Adulti

* Dizione

* Improvvisazione Teatrale

* Scrittura Teatrale

e tantissime altre novità che verranno proposte durante l’anno accademico.

Oltre ai corsi elencati, sarà possibile usufruire di numerose attività dedicate al benessere:

* Pilates Matwork

* Pilates Reformer

* Pilates Barre

* Yoga

* GAG

* TRX

* Salsa

* Bachata Sensual

* Danze Orientali

* Tai Chi

e tante altre novità che verranno proposte durante l’anno accademico.

Le scuole Milleluci Dance e Fitness, Thru Ballet e Teatro Traiano Scuola d’Arte riapriranno a Settembre, certe di poter soddisfare a 360 gradi le esigenze di bambini, ragazzi, adolescenti e adulti con professionalità, competenza e passione.

Per conoscere maggiori dettagli su corsi, orari e altre informazioni è possibile contattare direttamente le scuole.