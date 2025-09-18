Fiumicino: torna il “Mercatino Artigianale” in Piazza G.B. Grassi

Un’occasione per scoprire oggetti unici, creazioni originali e idee regalo nel centro storico della Città

Piazza G.B. Grassi, ospiterà il tradizionale Mercatino Artigianale, patrocinato dal Comune di Fiumicino, promosso dall’Associazione O.P.I.

L’iniziativa, ormai diventata un evento molto apprezzato nel territorio, offrirà ai visitatori l’opportunità di scoprire prodotti artigianali unici, realizzati a mano e frutto della creatività degli espositori locali.

Nel mercatino è possibile trovare creazioni originali e di pregio: articoli di design, decorazioni, accessori, abbigliamento e molto altro, con l’obiettivo di valorizzare l’artigianato e promuovere la cultura del “fatto a mano”.

Il mercatino non è solo un’occasione per fare acquisti, ma anche un momento di socialità e condivisione, contribuendo a sostenere le realtà artigiane locali e a rendere viva e accogliente la piazza cittadina.

Cinque le date in calendario:

– Domenica 21 settembre

– Domenica 26 ottobre

– Domenica 30 novembre

– Domenica 8 dicembre

– Domenica 21 dicembre

In tutte le giornate il mercatino sarà aperto al pubblico dalle ore 9:00 alle 19:00.