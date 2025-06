Fiumicino si prepara ad essere invasa dalle vespe!

Domenica 22 giugno oltre 300 vespe sfileranno nelle vie della città per il “1° Raduno Fiumicino–Fregene”

Domenica 22 giugno 2025 Fiumicino sarà invasa dalle vespe. Non è un titolo allarmistico e non c’è da preoccuparsi. Non si tratta del caratteristico e temuto insetto, ma in realtà delle ben note due ruote motorizzate. La Vespa, il particolare veicolo, scaturito dalla mente dell’ingegnere aeronautico Corradino D’Ascanio, sarà la protagonista del 1° Raduno Vespa Club Fiumicino – Fregene in programma domenica 22 giugno 2025.

Dalle prime ore della mattina gli appassionati possessori degli storici veicoli si raduneranno sul tratto iniziale di Via Torre Clementina, in centro storico a Fiumicino. Da qui, completate le operazioni di registrazione e verifica dei mezzi, il corteo partirà alle ore 10,00 per portare il rombo di oltre 300 vespe a sfilare nelle vie della città. Lungo il percorso che interesserà, oltre a Via Torre Clementina, anche il Ponte Due Giugno, Viale Traiano, Lungomare della Salute, Via del Faro, Via di Villa Guglielmi e Via Portuense, si potrà vedere sfrecciare i curiosi mezzi, testimonianza unica del genio italico conosciuto in tutto il mondo. Dalla Via Portuense il corteo prenderà Viale di Coccia di Morto per transitare poi su Via Castellammare a Fregene, interessando quindi anche la località costiera, per giungere infine al Castello di San Giorgio di Maccarese. Qui i partecipanti faranno tappa per poter ammirare la storica dimora ed infine riunirsi a pranzo in un locale a Testa di Lepre.

L’evento si svolge in collaborazione tra il Vespa Club Fiumicino – Fregene e la Pro Loco di Fiumicino ed ha il Patrocinio del Comune di Fiumicino. Presenzierà il Presidente Nazionale del Vespa Club Italia con due membri del direttivo dell’associazione che riunisce gli appassionati del genere.

Tra i mezzi iscritti a partecipare ci saranno pezzi pregiati tra cui 3 modello 98 prima serie, risalenti al 1947, quindi ai primi prototipi costruiti, almeno altre 3 con il sidecar e numerose altre vespe risalenti agli anni ’49 e ’50.

I partecipanti a questo primo raduno giungeranno da varie parti d’Italia, sono infatti già iscritti collezionisti della Puglia, Campania, Piemonte e Toscana. L’evento si conferma quindi di richiamo turistico per la nostra località con l’aggiunta nota di colore che porterà e che sarà sicuramente apprezzata, da quanti potranno vedere un così corposo nugolo di vespe in sfilata.

Per l’esigenza della manifestazione sarà chiusa al traffico dalle ore 06,00 alle 11,00 la Via di Torre Clementina, nel tratto compreso tra Via S. Maria Porto della Salute e Via Orbetello, mentre nel resto del percorso le vie interessate saranno chiuse solo al passaggio del corteo che comunque muoverà completo, quindi con minimo disagio alla circolazione.