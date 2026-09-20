Fiumicino, scuola e territorio fanno rete: arriva “Neurons”

Sabato 26 settembre all’Hotel Tiber la presentazione del Sistema 7×1000, progetto dedicato ai sette istituti scolastici della città. Al centro dell’incontro innovazione, solidarietà e nuove forme di collaborazione tra scuole, istituzioni, imprese e associazioni

Sabato 26 settembre, dalle 10.00 alle 13.00, presso l’Hotel Tiber di Fiumicino, si terrà “Neurons Fiumicino – Scuola e territorio”, iniziativa organizzata da Neurons Srl, con il patrocinio del Comune di Fiumicino, nell’ambito della Rome Future Week 2026.

La conferenza, dedicata ai sette istituti scolastici di Fiumicino, sarà l’occasione per presentare il Sistema 7×1000, finanziato dalla Regione Lazio e dal Ministero della Cultura, un progetto finalizzato alla creazione di un ecosistema di solidarietà circolare mettendo in relazione le diverse realtà del territorio.

L’incontro offrirà inoltre un momento di confronto tra dirigenti scolastici, docenti, amministratori pubblici, imprese e associazioni, con l’obiettivo di approfondire un modello replicabile di collaborazione territoriale nel quale innovazione e tecnologia possano diventare strumenti al servizio della comunità, favorendo nuove forme di partecipazione e cooperazione.

L’iniziativa si inserisce nel programma della Rome Future Week 2026, manifestazione dedicata all’innovazione e alle trasformazioni che interessano la società, il mondo del lavoro e i territori.

La partecipazione all’evento è gratuita, previa prenotazione attraverso il portale ufficiale della Rome Future Week.