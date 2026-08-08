Fiumicino, questa sera, sabato 8 agosto, tutti con gli occhi al cielo: torna “Stelle in Fattoria”

Telescopi, stelle cadenti, divulgazione astronomica e pic-nic a chilometro zero alla Fattoria Rinaldi con il Gruppo Astrofili Palidoro

Una serata sotto le stelle, tra astronomia, natura e prodotti del territorio. Sabato 8 agosto 2026, a partire dalle ore 21, torna a Fiumicino l’appuntamento con “Stelle in Fattoria”, l’iniziativa organizzata dal Gruppo Astrofili Palidoro in collaborazione con l’Associazione Amici in Fattoria APS.

L’evento si svolgerà presso la Fattoria Rinaldi, in via della Cadutella 154, e sarà dedicato al fascino del cielo estivo e al fenomeno delle stelle cadenti, uno degli spettacoli astronomici più attesi dell’anno.

Il programma prevede momenti di divulgazione scientifica, incontri dedicati alla conoscenza del cielo, un vero e proprio “planetario naturale” a cielo aperto e l’osservazione guidata della volta celeste attraverso i telescopi messi a disposizione dagli astrofili.

Un’occasione pensata non soltanto per gli appassionati di astronomia, ma anche per famiglie, bambini e semplici curiosi che vorranno trascorrere una serata diversa, imparando a riconoscere stelle, pianeti e costellazioni con il supporto degli esperti.

Alla parte astronomica si affiancherà anche un momento dedicato ai sapori locali, con un pic-nic agricolo a base di prodotti a chilometro zero, per unire la scoperta dell’Universo alla valorizzazione del territorio.

Il costo di partecipazione è di 15 euro. La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata tramite WhatsApp al numero 347 136 9395.

Gli organizzatori consigliano ai partecipanti di portare con sé un telo mare e scarpe comode, così da poter vivere nel modo migliore l’esperienza all’aperto.

Una notte d’estate tra telescopi e stelle cadenti, dunque, per riscoprire il piacere di alzare gli occhi al cielo nel cuore del territorio di Fiumicino.