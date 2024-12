Fiumicino, Ladispoli ed Ostia gli appuntamenti per salutare il 2024 e brindare al nuovo anno

Parte il conto alla rovescia per gli eventi su tutto il litorale

di Dario Nottola

Anche a Fiumicino, Ladispoli ed Ostia non mancheranno appuntamenti per salutare il 2024 e brindare al nuovo anno.

LADISPOLI L’evento più atteso è in programma a Ladispoli, in Piazza Falcone, con il concerto di Nek, in occasione dei festeggiamenti della notte di San Silvestro organizzati dal Comune litoraneo. Le esibizioni avranno inizio a partire dalle 21.30 e termineranno alle ore 02. Apriranno la serata Dj Ken e la vocalist Lory. A seguire il live di Nek con la sua Band e poi il Dj set della conduttrice radio e tv Ema Stokholma. Presentatrice dell’evento sarà Andrea Delogu. L’ingresso per il pubblico è gratuito. Gli spettatori potranno accedere nell’area pedonalizzata a partire dalle ore 19 attraverso il varco n.1 di via Firenze e n.2 di via Torino.

TESTA DI LEPRE Nel Comune di Fiumicino il 1 gennaio, alle 17, a Testa di Lepre, nella Chiesa di S. Pietro Apostolo, il primo concerto “Candlelight” con archi, clavicembalo, pianoforte e Tenore tra centinaia di candele, su iniziativa della Pro Loco con il patrocinio dell’amministrazione comunale per il Progetto Cultura.

MACCARESE E sempre alle 17, su iniziativa della Pro Loco di Torrimpietra e con il patrocinio comunale (Progetto Cultura), il 2025 inizierà con la quinta edizione del “Gran Concerto di Capodanno” nel Museo del Saxofono a Maccarese: in scena “the Italian Swing Orchestra”, con guest stars, Kiro e Yumi Camilletti. Al termine il Brindisi al nuovo anno.

OSTIA Ed ad Ostia, il 1 gennaio, si rinnova la tradizione del “Bagno di Capodanno” con appuntamento allo Stabilimento BelSito alle 11, che lo scorso anno vide la partecipazione di oltre 400 persone, di tutte le età.