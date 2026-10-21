Fiumicino, il 25 ottobre Cadenze Letterarie porta all’Angie le “Poesie d’amore” di Mauro Mazza tra musica, letture e arti visive

Domenica alle ore 19 un nuovo appuntamento del salotto culturale ideato da Dino Tropea, con Patrizia Ercolani, Flavia Renzi, Melissa Nasti e Modesto Furchì. Dopo l’incontro serata a cura del locale. Ingresso libero alla presentazione, posti limitati

Ci sono parole che attraversano il tempo senza perdere la capacità di emozionare. Alcune diventano poesie, altre si nascondono nelle canzoni che accompagnano la nostra vita. E quando letteratura, musica e pittura si incontrano, anche una presentazione letteraria può trasformarsi in un’occasione per riconoscersi nelle storie degli altri.

È da questa idea che prende forma il nuovo appuntamento di Cadenze Letterarie, in programma domenica 25 ottobre 2026, alle ore 19:00, presso l’Angie di Fiumicino, in via delle Conchiglie 23.

Protagonista della serata sarà Mauro Mazza, autore di “Poesie d’amore”, pubblicato da Laura Capone Editore. Una raccolta che esplora il sentimento amoroso attraverso le emozioni, i ricordi, le attenzioni quotidiane e quella ricerca di bellezza che spesso si nasconde nei gesti più semplici.

L’amore raccontato da Mazza non è soltanto quello dell’innamoramento. È un sentimento che attraversa le diverse stagioni dell’esistenza, si confronta con il tempo, con le assenze e con il desiderio di condividere ciò che si prova. I suoi versi offriranno lo spunto per una conversazione aperta, nella quale la poesia diventerà occasione di confronto sulla sensibilità umana e sulle relazioni.

Nato a Lucera, Mauro Mazza ha affiancato alla lunga esperienza professionale nell’amministrazione finanziaria una crescente dedizione alla scrittura. Attraverso la diffusione delle proprie poesie, anche sui canali digitali, ha costruito un percorso di condivisione che trova nella pubblicazione del volume un nuovo spazio di incontro con i lettori.

Quando la poesia incontra le altre arti. A condurre la serata sarà Dino Tropea, scrittore, autore di “Lasciato Indietro” (Armando Editore), ideatore di Cadenze Letterarie, il salotto culturale che nel territorio di Fiumicino, da circa due anni, propone incontri nei quali il libro rimane al centro di un dialogo che coinvolge differenti espressioni artistiche.

Le poesie di Mazza prenderanno voce attraverso le letture artistiche di Patrizia Ercolani, bibliotecaria ed educatrice, già protagonista di diversi appuntamenti della rassegna. La sua interpretazione accompagnerà il pubblico dentro i testi, restituendo il ritmo e le sfumature emotive della parola poetica.

A dare spazio alla musica saranno Flavia Renzi e Melissa Nasti, giovani interpreti conosciute anche per la partecipazione al programma televisivo Io Canto Family su Canale 5. Le due cantanti, già ospiti di Cadenze Letterarie durante gli appuntamenti estivi alla Darsena di Fiumicino, torneranno a esibirsi dal vivo, creando un dialogo tra la parola scritta e quella cantata.

Particolarmente significativo sarà il contributo del maestro Modesto Furchì, pittore, scultore e incisore, nato a Ricadi e attivo a Roma, con un percorso espositivo in Italia e all’estero. Una sua opera, “La danza delle farfalle”, è stata scelta per la copertina del libro. La presenza dell’artista consentirà di approfondire il rapporto tra pittura e poesia, due linguaggi capaci di rappresentare sentimenti ed esperienze attraverso forme differenti.

L’amore osservato attraverso la psicologia, la scrittura e l’esperienza personale. La serata ospiterà anche gli interventi di Sonia Buscemi, psicologa clinica, Maria Grazia Imbimbo, mental coach ed europrogettista, e Sergio Mingrone, scrittore.

Tre contributi che accompagneranno il dialogo con Mauro Mazza, ampliando la riflessione sul significato delle emozioni, sulle dinamiche dei rapporti umani e sulla capacità della letteratura di dare forma a esperienze che spesso rimangono inesprimibili.

Interverrà anche la Dott.ssa Valentina Spagnolo, direttrice di Nuova Era Magazine, da tempo vicina al progetto culturale di Cadenze Letterarie e tra le figure che ne accompagnano lo sviluppo.

Il progetto si avvale della presenza, in qualità di testimonial, di Mirko Mascioli, attore, regista e conduttore, noto anche per le sue partecipazioni a programmi televisivi Rai.

Dalle pagine di un libro alla musica da condividere. L’appuntamento del 25 ottobre avrà anche una seconda parte, pensata per chi desidera proseguire la serata dopo l’incontro con l’autore.

Al termine dell’incontro culturale, la serata proseguirà a cura del locale Angie, con la possibilità di condividere un buffet e vivere l’atmosfera conviviale e le proposte di intrattenimento che ne caratterizzano l’ospitalità. Un’occasione per continuare a stare insieme, scambiare impressioni, ritrovare amici e fare nuove conoscenze. È anche questo lo spirito di Cadenze Letterarie: portare i libri tra le persone, fare della cultura un’esperienza da condividere e lasciare che le emozioni nate dalle parole trovino spazio nelle relazioni e negli incontri.

Dalle poesie d’amore alle canzoni che appartengono alla memoria collettiva, il passaggio sarà naturale. Perché anche la musica popolare racconta sentimenti, incontri, separazioni e ricordi, spesso con parole che intere generazioni continuano a riconoscere come proprie.

L’iniziativa si rivolge agli appassionati di letteratura, ma anche a chi desidera trascorrere una domenica sera diversa, incontrare un autore, ascoltare musica dal vivo e scoprire le attività culturali che animano il territorio di Fiumicino.

Informazioni e prenotazioni: l’appuntamento è fissato per domenica 25 ottobre 2026, alle ore 19:00, presso Angie, in via delle Conchiglie 23 a Fiumicino. L’ingresso alla presentazione di Cadenze Letterarie è libero. È possibile segnalare la propria partecipazione attraverso la pagina eventi di Cadenze Letterarie o tramite Eventbrite. Per il buffet e la successiva parte della serata organizzata dal locale, è consigliata la prenotazione direttamente presso Angie, al numero 333 432 4506. Gli aggiornamenti sull’iniziativa e sui prossimi incontri sono disponibili attraverso le pagine social di Cadenze Letterarie.