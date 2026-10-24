Ostia, ancora una notte di fuoco: esplode una caldaia, casa in fiamme e auto distrutta

Paura a Stagni di Ostia, dove i Vigili del Fuoco hanno salvato una donna intrappolata nell’abitazione avvolta dalle fiamme

di Fernanda De Nitto

Ancora fiamme tra la notte e la giornata odierna nel X Municipio, dopo la deflagrazione di Via dei Velieri, una autovettura è andata completamente distrutta dal fuoco in Viale Paolo Orlando, mentre un’abitazione di Via Giuseppe Zugnoni è stata interessata dallo scoppio di una caldaia.

La casa, sita a Stagni di Ostia, è stata particolarmente danneggiata dall’incendio che sembra sia scaturito dal malfunzionamento della caldaia che esplodendo ha provocato l’innesco e la propagazione delle fiamme nei diversi ambienti della casa, soprattutto sulla copertura dell’immobile, di materiale ligneo.

I residenti, particolarmente spaventati dall’accaduto, hanno avvisato i Vigili del Fuoco che sono intervenuti con la squadra 13/A, supportati dall’AB/34 di Fiumicino, dall’AS 13 di Ostia. Presente in loco anche il funzionario di guardia, il TA6 per il trasporto degli autoprotettori, congiuntamente con gli agenti della Polizia di Stato del X Distretto Lido e i sanitari del 118.

Nel rogo non vi sono stati feriti ma i Vigili del Fuoco hanno lavorato diverse ore, con il supporto dell’autoscala, per salvare una donna che non era riuscita ad uscire in tempo dall’abitazione prima che la fiamme avvolgessero completamente il tetto. Fortunatamente per la signora l’accaduto si è concluso solo con un grande spavento.

Saranno le indagini del caso a chiarire l’effettiva dinamica del rogo che ha interessato l’abitazione di Stagni. Restano, altresì, avvolte nel mistero anche le cause dell’incendio che ha completamente distrutto, a poche ore dalla scoppio delle palazzine Ater, la Smart parcheggiata in Viale Paolo Orlando.

Notizia in aggiornamento