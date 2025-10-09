Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - giovedì, 9 Ottobre 2025

Fiumicino, il 18 ottobre la quarta edizione di “C’era una volta un ulivo generoso”

Una giornata di solidarietà, salute e tradizione.

Con il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Fiumicino, sabato 18 ottobre 2025, a partire dalle ore 9:30, si terrà presso il Parco delle Idee, in Via Copenaghen a Parco Leonardo, la quarta edizione dell’evento “C’era una volta un ulivo generoso“, promosso dall’associazione Eidos in Rete.

Sarà presente l’Assessore Stefano Costa, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale. Un’intera mattinata dedicata alla comunità, alla solidarietà e alla valorizzazione delle tradizioni, con un programma ricco di attività per grandi e piccoli:

Animazione per bambini dalle ore 9:30, con giochi e intrattenimento; Raccolta delle olive alle ore 10:30, per riscoprire insieme i gesti semplici della terra; Merenda di una volta alle ore 11:30, per assaporare gusti autentici del passato; Screening ECG gratuito e una raccolta straordinaria di sangue, a cura di AVIS Comunale di Roma, con possibilità di donare dalle 8:30 alle 13:00.

Per prenotare la donazione di sangue è possibile contattare AVIS tramite:

WhatsApp: 331 6497904

Telefono: 06 44230134

INFO:

+39 334 9802242

eidosinreteodv@gmail.com

Scritto da Fiumicino Online
Tags
C'era una volta un ulivo generoso
